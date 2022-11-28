وزيرة الهجرة: تطبيق إلكتروني يقدم خدمات ومزايا للمصريين بالخارج

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه يتم العمل مع وزير الاتصالات على منصة مصر الرقمية لتوفير خدمات للمصريين بالخارج .

وقالت سها جندي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" لدينا 150 خدمة ستكون متاحة على منصة مصر الرقمية لتوفيرخدمات للمصرين بالخارج وأهمها صحة التوقيع ".

وتابعت سها جندي :" توفير خدمة صحة التوقيع للمصريين بالخارج سوف تسهل إجراءات كثيرة يرغب المصري بالخارج في إنهاؤها ".

واكملت سها جندي :" نعمل مع وزير الاتصالات على تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج ويحتوي التطبيق على الكثير من مزايا وخدمات وزارة الهجرة ".