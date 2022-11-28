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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الهجرة: تطبيق إلكتروني يقدم خدمات ومزايا للمصريين بالخارج

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه يتم العمل مع وزير الاتصالات على منصة مصر الرقمية لتوفير خدمات للمصريين بالخارج .

 

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أحرص على الرد..وزيرة الهجرة: أسئلة كثيرة من المصريين بالسعودية عن استيراد السيارات

وقالت سها جندي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"   لدينا 150 خدمة ستكون متاحة على منصة مصر الرقمية لتوفيرخدمات للمصرين بالخارج وأهمها صحة التوقيع ".

 وتابعت سها جندي :"   توفير خدمة صحة التوقيع للمصريين بالخارج سوف تسهل إجراءات كثيرة يرغب المصري بالخارج في إنهاؤها ".

 واكملت سها جندي :"  نعمل مع وزير الاتصالات على تطبيق إلكتروني  للمصريين بالخارج  ويحتوي التطبيق على الكثير من مزايا  وخدمات وزارة الهجرة ".

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