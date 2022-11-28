من بينهم 3 من أسرة واحدة ..إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب اليوم 4 أشخاص بينهم 3 من أسرة واحدة جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية أسفل كوبري فوه بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى المحمودية ودمنهور العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بحادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في البحيرة



ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء جراء حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي أمام كوبري فوه في المحمودية وحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة في البحيرة



وجري الدفع بعدد من سيارت الإسعاف إلى مكان حادث تصادم السيارة الملاكي والدراجة وتبين إصابة كل من " محمد أحمد مسعد، قائد السيارة الملاكي، مقيم مركز أبو حمص، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد عطية على، 36 سنة، قائد الدراجة النارية، مقيم قرية سنبادة مركز المحمودية، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، زوجته هدير أحمد فتحى، 36 سنة، حالتها حرجة، ونجلهما مروان محمد على، 6 سنوات.

نقل مصابي حادث تصادم السيارة الملاكي والدراجة للمستشفى



ونقل مصابين مصابي حادث التصادم إلى مستشفى المحمودية العام لعمل الإسعافات الأولية فيما نقلت الزوجة إلي مستشفى دمنهور التعليمي نظرا لسوء حالتها الصحية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.