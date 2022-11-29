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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إجراءات رادعة لمواجهة التعدي على الأراضي.. تفاصيل لقاء وزيري الزراعة والتنمية المحلية

لقاء وزيري الزراعة
لقاء وزيري الزراعة والتنمية المحلية

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وذلك بمقر وزارة الزراعة بحضور الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وعدد من قيادات الوزارتين.

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لعدد من ملفات التعاون بين الوزارتين على أرض المحافظات ، وعلى رأسها مستجدات المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية في إطار التنسيق والتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والزراعة لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات وتحديثها على أحدث النظم التكنولوجية ومراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيئة والصحية ، حيث يهدف هذا المشروع إلى تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على البيئة من التلوث وزيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات بصورة اقتصادية.

 

وحرص السيد القصير وزير الزراعة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على متابعة جهود المحافظات وأجهزة ومديريات الزراعة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وإزالة أي تعديات في المهد ومنع أي تعديات في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يواجهها العالم حالياً والتي تتطلب ضرورة تكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية للتعامل الفوري مع أي محاولات لارتكاب وقائع تعدي جديدة على الأراضى الزراعية في جميع المحافظات .

وتم التأكيد على أهمية التعامل بحسم مع أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية في أي محافظة وقيام الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، و تكثيف المرور الميداني بالمحافظات على مستوى الجمهورية من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الزراعة و الإدارة المركزية لحماية الأراضي؛ للمتابعة على مدار اليوم .

وشهد الاجتماع أيضاً متابعة تقرير حول مشروعات مجمعات الخدمات الزراعية ضمن قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في المحافظات المستهدفة ومتابعة الموقف التنفيذي لعمليات الإنشاء والتجهيز تمهيداً لافتتاحها خلال الفترة المقبلة مع باقى مجمعات الخدمات الحكومية والمبانى الخدمية الآخرى في قرى المبادرة الرئاسية ، وكذا تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لأجهزة وزارة الزراعة بالمحافظات في إقامة المشروعات الخدمية الزراعية لمواطنى قرى " حياة كريمة " وكذا توفير الأراضى اللازمة لبعض المشروعات .

وفى ختام اللقاء أكد السيد القصير وزير الزراعة على الدور المهم والمحوري الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية في التنسيق مع السادة المحافظين لتنفيذ العديد من المشروعات التي تقوم بها وزارة الزراعة على أرض المحافظات .

ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة على أرض مختلف المحافظات لتنفيذ خطط وتوجهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى خاصة في ملف الأمن الغذائي ومشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وغيرها من المشروعات التنموية الأخرى .

وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لتذليل أي تحديات أو عقبات تواجه المشروعات والملفات التي تتعاون فيها الوزارتين بالمحافظات خلال الفترة المقبلة بما يساهم في سرعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

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