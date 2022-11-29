سوق المستعمل| اشتري مرسيدس بـ 85 ألف جنيه

قدمت شركة مرسيدس الألمانية خلال تاريخها في صناعة السيارات الكثير من الإصدارات، وأنتجت مرسيدس بنز سيارتها W123 التي قدمت منها عدة نسخ من عائلة مرسيدس بنز، وكان منهم سيارةمرسيدس بنز 200 موديل 1983 والتي كانت مميزة في فترة الثمانينات، وظهرت في العديد من الأفلام، ومازالت حتي الأن تعمل بكفاءة بفضل هيكلها المتميز، ومحركها القوي.

سيارة مرسيدس بنز 200 موديل 1983

مواصفات سيارة مرسيدس بنز 200 موديل 1983

تستمد سيارة مرسيدس بنز 200 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة باللون الأزرق، .

سيارة مرسيدس بنز 200 موديل 1983

تمتلك مقصورة سيارة مرسيدس بنز 200 العديد من المميزات منها، تكيف، ومقاعد من الجلد، وسنتر لوك، وزجاج أمامي كهرائي، وزجاج خلفي كهربائي، وفتحة سقف، وراديو، وكاسيت، وعدادات كلاسيكيه قياسية للسرعة والحرارة والوقود، و4 سماعات بالأبواب الأربعة، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، ومساحة تخزين إضافية بالدرج الأمامي بالتابلوة، وإضاءة داخلية للقراءة، وأزرعه علي جانبي مقود الحركة للتحكم في عمل الضوء والمساحات الأمامية والإشارات، وأحزمة أمان أمامية، ومقابض أبواب داخلية للتحكم في فتح الباب وغلقه بسهولة.

سيارة مرسيدس بنز 200 موديل 1983

تظهر سيارة مرسيدس بنز 200 من الخارج بشكل مميز وعصري بفضل احتوائها علي، صداد أمامي وخلفي من النيكل كروم، ومرايات جانبية من النيكل يمكن التحكم في ضبطهم كهربائيا ويمكن ضمهم بشكل يدوي، ومقابض أبواب من النيكل، وشبكة أمامية يعلوها شعار شركة مرسيدس تم وضعة علي مقدمة السيارة، وإشارات جانبية لتحديد اتجاه السيارة.

سيارة مرسيدس بنز 200 موديل 1983

سعر سيارة مرسيدس بنز 200 موديل 1983

تتوافر سيارة مرسيدس بنز 200 بسعر 85 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

