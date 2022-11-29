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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات في القليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس تشكيل عصابى يضم عاطلين تخصصا فى سرقة السيارات، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطهما وبحوزتهما مواد مخدرة، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها.

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ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات في القليوبية


وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مركز شرطة بنها بورود بلاغ من سائق تاكسى، مقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بقيام شخصين باستقلال السيارة قيادته من أمام محل سكنه بزعم توصيلهما إلى مدينة بنها، وأثناء سيره بطريق بدائرة مركز بنها، فوجئ بقيام الشخص الذي يجاوره بإشهار سلاح أبيض والآخر فرد محلى، وقاما بإرغامه على الوقوف والنزول تحت تهديد السلاح، واستوليا منه على هاتفه المحمول والسيارة ولاذا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث كشفت جهوده عقب استخدام أحدث التقنيات الفنية، أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وكمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن السيارة والهاتف المستولى عليهما، وقررت جهات التحقيق حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

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