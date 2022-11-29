سعر ومواصفات جاجوار XE موديل 2022 في مصر

يمر سوق السيارات خلال هذه الفترة بحالة من عدم الاستقرار في أسعار السيارات موديل 2022، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار وتوقف الاستيراد ، لكن مازال حتي الأن يقدم داخل السوق المصري للسيارات طرازات مختلفة من إنتاج شركات السيارات، ومنهم شركة جاجوار التي لم تقوم بزيادة أسعار إصداراتها حتي الأن ومنهم سيارة جاجوار XE موديل 2022 .

سيارة جاجوار XE موديل 2022

المواصفات الفنية لسيارة جاجوار XE موديل 2022

تستمد سيارة جاجوار XE قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج عزم اقصي للدوران 365 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه 250 حصان، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 6.5 ثانية، وتستهلك 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 63 لتر .

سيارة جاجوار XE موديل 2022

وسائل السلامة والأمان في سيارة جاجوار XE موديل 2022

تحتوي سيارة جاجوار XE علي الكثير من وسائل السلمة والأمان منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات خلفيه للاصطفاف، وESP، ووسادة هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاقABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، نظام الثبات الإلكتروني، ووسادة هوائية للسائق، وحساسات أماميه للاصطفاف أيضا، ووسادة هوائية للركاب.

المواصفات الداخلية لسيارة جاجوار XE موديل 2022

زودت مقصورة سيارة جاجوار XE بالعديد من التجهيزات منها، فرش مقاعد من الجلد، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ونظام أقفال الأبواب باللمس، ومكيف هواء أوتوماتيك، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، ومرايات كهرباء، ويمكن التحكم في وضعية الكراسي كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، ونوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، ونظام صوت، ونظام تحكم في الطاره، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وإنذار، ومصابيح ضباب أمامية، قفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية، وزر تشغيل إيقاف المحرك بدون مفتاح، ومثبت سرعة.

سيارة جاجوار XE موديل 2022

سعر سيارة جاجوار XE موديل 2022 في مصر

تتوافر سيارة جاجوار XE موديل 2022 في مصر في مصر عبر فئة واحدة بسعر مليون و 350 ألف جنيه.