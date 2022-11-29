رياضات إلكترونية.. فريق "رعد" المصري يفوز على "فالكونز" ويتوج ببطولة "راش" بالرياض

نجح فريق رعد للرياضات الإلكترونية المملوك للنادي المصرية للاتصالات في الفوز على منافسه "فالكونز" بثلاث مباريات من أصل خمسة مقابل لا شيء؛ حيث قدم الفريق أداءً مذهلاً في بطولة لعبة فالورانت ضمن فعالية "راش" على مسرح الرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتمكن ملوك مصر للعبة فالورانت من اقتناص لقب البطولة يوم 27 نوفمبر؛ و الحصول جائزة اللقب وقدرها 50 ألف ريال سعودي.



وتشتهر فعالية "راش" بأنها أضخم حدث سنوي للألعاب الإلكترونية بموسم الرياض في المملكة العلربية السعودية؛ حيث تجتمع أفضل المواهب الألعاب الإلكترونية، وأشهر العلامات التجارية، وناشرو الألعاب، وجميع المعجبين في أجواء مليئة بالحماس والمتعة. وذلك لتقديم تجربة فريدة من نوعها تهدف إلى رفع الوعي بالرياضات الإلكترونية والألعاب الإلكترونية بكل تفاصيلها.

يذكر أن رعد كان قد تـأهل ضمن أفضل 4 فرق ممثلا لمنطقة شمال إفريقيا، وفازعلى كل من فريق "برافادو" وفريق "نصر" وصولاً إلى النهائيات حيث هزم فريق "جيكاي"، وأخيرا الفوز باللقب ضد فريق "فالكونز".



ويضاف الإنجاز الأخير الذي حققه فريق رعد إلى قائمة إنجازاته لهذا العام. على سبيل المثال وليس الحصر، في لعبة فالورانت تم تتويج فريق رعد بلقب بطل الدوري العربي الإلكتروني وهي أول بطولة يتم تنظيمها من قبل الاتحاد المصري.

وفي لعبة فيفا حقق اللاعب محمد حلاوة المركز الأول على أفريقيا في اللعبة، وأصبح من أفضل 100 لاعب على مستوى العالم. وفي لعبة وايلدرفت حقق فريق رعد اللقب في الموسم الثاني من بطولة كأس العرب على مستوى مصر والشام ضد فريق أنوبيس.

وفي لعبة ليج أوف ليجيندز؛ تمكن من الفوزعلى الفريق المصري أنوبيس بنتيجة 3-2 ليصعد إلى نهائيات كأس العرب بريستيج في نسخته الثالثة لهذا العام، وسيواجه فريق جيكاي يوم السبت 3 ديسمبر في نهائيات الموسم الثالث من بطولة كأس العرب "IAC 22".