سوق المستعمل .. 5 سيارات بـ 100 ألف جنيه

السيارات المستعملة الأن تعتبر هي الخيار الأمثل في ظل عدم استقرار أسعار السيارات، كما أنها تحتوي علي العديد من المميزات وتعرض بأسعار مناسبة وتناسب دخول المواطنين الشهرية، وبالتالي يحتوي سوق السيارات المصري علي باقة متنوعة من طرازات السيارات التي تتيح للمواطنين اختيار السيارة المناسبة لهم .

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات بـ 100 ألف جنيه :

1-فيات سيينا موديل 2001

تمتلك سيارة فيات سيينا موديل 2001 محرك سعة 1500 سي سي، مدعوم بعلبة تروس مانيوال، وتقدم السيارة باللون النبيتي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 19999 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة 6 شهور .

فيات سيينا موديل 2001

تعرض سيارة فيات سيينا موديل 2001 للبيع بسعر 55 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

2-فيات شاهين موديل 2004

تحتوي سيارة فيات شاهين موديل 2004 علي محرك سعة 1600 سي سي، مقترن بعلبة تروس مانيوال، وتقدم السيارة باللون الأخضر، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 69999ألف/كم، وبها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وتحتوي السيارة علي تكيف، وباور.

فيات شاهين موديل 2004

تقدم سيارة فيات شاهين موديل 2004 بسعر 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

3-دايهاتسو جراند تيريوس موديل 1999

تظهر سيارة دايهاتسو جراند تيريوس موديل 1999 بمحرك سعة 1600 سي سي، مزود بعلبة تروس مانيوال، وتقدم السيارة باللون النبيتي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 19999 الف/كم.

دايهاتسو جراند تيريوس موديل 1999



يصل سعر سيارة دايهاتسو جراند تيريوس موديل 1999 الي 90 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

4-دايو جوليت موديل 2000

تستخدم سيارة دايو جوليت موديل 2000 محرك سعة 1500 سي سي، متصل بعلبة تروس مانيوال، وتقدم السيارة باللون الأسود، قامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 199999 الف/كم، وبها رخصة سارية حتي 2023، وتحتوي السيارة علي سنتر لوك، وزجاج كهربائي، ووحدات رفع، ومصابيح ضباب زينون.

دايو جوليت موديل 2000



تأتي سيارة دايو جوليت موديل 2000 بسعر 94 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .



5-كيا سيفيا موديل 2001

تحصل سيارة كيا سيفيا موديل 2001 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، مدعوم بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة باللون الفضي، وقطعت السيارة مسافة تصل الي 19999 الف/كم، ويوجد بها من الخارج دهانات، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وتحتوي السيارة علي تكيف، وسنتر لوك، وبارو.

كيا سيفيا موديل 2001

تتوافر سيارة كيا سيفيا موديل 2001 بسعر 98 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .