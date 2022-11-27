بدون أوفر برايس.. السعر الرسمي لـ كيا اكسيد موديل 2022

شهدت أسواق السيارات انخفاضا كبيرا في اسعار الاوفر برايس، والذي وصل إلى حد الاختفاء للعديد من الاصدارات، ومنها النسخة كيا اكسيد موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، على الرغم من وجوده في عدد قليل من صالات العرض.

السعر الرسمي للسيارة كيا اكسيد موديل 2022 بدون اوفر برايس

وتقدم السيارة كيا اكسيد موديل 2022 بسعر رسمي يبلغ 699,900 جنيه للفئة الاولى HIGHLINE، بينما يصل السعر الرسمي للفئة الثانية كاملة التجهيزات TOP LINE إلى 759.900 جنيه.

كيا اكسيد موديل 2022

تجهيزات السيارة كيا اكسيد موديل 2022

تعتمد السيارة كيا اكسيد موديل 2022 على ناقل حركة مكون من 7 سرعات أوتوماتيكية الاداء، بتقنية الجر الامامي للعجلات طراز DSG، مدعوم بمحرك تيربو رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي.

كيا اكسيد موديل 2022

ويستطيع محرك السيارة كيا اكسيد موديل 2022 ضخ قوة اجمالية قدرها 160 حصانا، و 253 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات في مدة تستغرق 9.2 ثانية.

كيا اكسيد موديل 2022

ويصل متوسط استهلاك السيارة كيا اكسيد موديل 2022 من الوقود إلى 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما حصلت السيارة على مظهر خارجي أنيق يتسم بالطابع الرياضي، مع مصابيح امامية حادة، وجنوط رياضية خماسية الاضلاع، بالاضاقة إلى شبكات متعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب حزمة من تقنيات الحماية ووسائل الرفاهية والتحكم.