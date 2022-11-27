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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار كيا جراند سيراتو موديل 2022

كيا جراند سيراتو
كيا جراند سيراتو موديل 2022

تمكنت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري، عبر باقة من الاصدارات القوية مثل النسخة سبورتاج من فئة الـ SUV، وغيرها مثل اكسيد، بالاضافة إلى السيارة جراند سيراتو موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

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بزيادة تصل إلى 190 ألف جنيه.. أحدث أسعار كيا موديل 2022 في مصر

وتقدم السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 عبر 4 فئات من التجهيزات مع سعر رسمي يبدأ من 539.900 جنيه إلى 619.900 جنيه، بينما تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج عزم دوران 155 نيوتن/متر، وقوة اجمالية قدرها 130 حصانا.

كيا جراند سيراتو موديل 2022

ويمكن للسيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 أن تستغرق مدة زمنية قدرها 11.6 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات، بينما تستهلك كمية من الوقود تقدر بـ 6.9 لتر عندما تسير لمسافة 100 كيلومتر.

كيا جراند سيراتو موديل 2022

وتحتوي السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 على العديد من التجهيزات باختلاف الفئات المقدمة ومنها، فتحة سقف كهربائية، واضاءة LED، بالاضافة إلى مرايات كهربائية جانبية، وشاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس، ومقود حركة متعدد الوظائف، إلى جانب قفل مركزي، ونظام صوتي ترفيهي، وجنوط رياضية.

كيا جراند سيراتو موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 في مصر 

 

الفئة الاولى LX FOكيا جراند سيراتو موديل 2022 بسعر 539,900 جنيه.

الفئة الثانية EX CAM كيا جراند سيراتو موديل 2022 بسعر 589,900 جنيه.

الفئة الثالثة HIGHLINE كيا جراند سيراتو موديل 2022 بسعر 619,900 جنيه.

الفئة الرابعة TOPLINE كيا جراند سيراتو موديل 2022 بسعر 669,900 جنيه.

كيا جراند سيراتو موديل 2022
كيا كيا جراند سيراتو كيا جراند سيراتو موديل 2022 الأسعار الرسمية سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022

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