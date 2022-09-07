تصل لـ 200 ألف.. الأوفر برايس يضرب أسعار كيا سيراتو

يستمر السوق المصرى للسيارات فى معاناته بسبب انخفاض اعداد السيارات الجديدة بداخله ، كتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية و استمرار غلق المصانع العالمية منذ بدء ازمة فيروس كورونا .

كيا جراند سيراتو موديل 2022

وخلال الفترة الماضية ظهرت ظاهرة الاوفر برايس ، والتى تعنى اضافة مبلغ معين من قبل التجار على سعر السيارة الرسمى بحجة التسليم الفورى للعميل ، وهذا الامر الذى رفضه الجميع .

وكانت قد اختفت لفترة من الوقت سابقة ظاهرة الاوفر برايس، بعد الانخفاض الحاد فى اعداد السيارات ، ولكن عاودة الظهور مرة اخرى على العديد من السيارات .

كيا جراند سيراتو موديل 2022

وخلال السطور التالية سنتعرف على قيمة الاوفربرايس على اسعار السيارة كيا سيراتو ، والذى وصل الى 200 الف جنيه فى بعض المناطق .

كيا جراند سيراتو موديل 2022

ومن المعروف ان السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك 130 حصان، سعة 1600 سي سي، مع 192 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية.

وتتسارع السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 12 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.9 لتر عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر .

كيا جراند سيراتو موديل 2022

وتظهر السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 ، بجنوط رياضية تبدأ من 15 بوصة، بالاضافة إلى سعة تخزين خلفية تقدر بـ 502 لتر، مع نسبة طول كلي بلغت 4640 مم، وبعرض يبلغ 1800 مم، و 2700 مم للارتفاع، مع مصابيح أمامية حادة، واضاءة نهارية LED، ومرايات جانبية كهربائية.

وتاتى السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 باقة مثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب فتحة سقف كهربائية.

كيا جراند سيراتو موديل 2022

الأسعار الرسمية للسيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022

- الفئة الأولى بسعر 429,900 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 464,900 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 484,900 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 529,900 جنيه.