لو جاى من البحرين.. أسعار كيا سبورتاج موديل 2023 الجديدة

يبحث العديد من المصريين المقيمين في جميع دول العالم عن سيارات تلائم حياتهم اليومية، لاستيرادها ودخولها مصر، بعد اصدار الحكومة المصرية قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة.

كيا سبورتاج موديل 2023

يسمح قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد خمس سنوات.

ومن المعروف ان السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2000 سي سي "تيربو"، يضخ قوة تصل الى 155 حصانا، و 192 نيوتن/متر، من العزم الأقصى للدوران، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي.

كيا سبورتاج موديل 2023

تصل سرعة السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 القصوى الى 181 كيلومترا في الساعة، وتتسارع من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال زمن 11.1 ثانية ، يبلغ معدل استهلاك السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 من الوقود 7.9 لتر لكل 100 كيلومتر .

تاتى المقصورة الداخلية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2023 ، نظام صوتي ترفيهي، وشاشة لعرض الوسائط، وقفل مركزي، وفتحة سقف بانوراما، ومكيف هواء اوتوماتيكي، مع مقود حركة متعدد الوظائف .

كيا سبورتاج موديل 2023

وتضم السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 ، العديد من أنظمة الأمن والسلامة ومساعدة السائق أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق، و غطاء محرك السيارة الأوتوماتيكي، و التحكم بالمقود الأوتوماتيكي (AUC)، ونظام توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD ، أجهزة استشعار اصطفاف أمامي وخلفي، ونظام المساعدة على تسلق التلال.

كيا سبورتاج موديل 2023

اما عن اسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 :

- فئة LX FWD بسعر 9,700 دينار

- فئة EX AWD بسعر 11,500 دينار

- فئة T GT AWD بسعر 12,500 دينار

- فئة T EX AWD بسعر 13,600 دينار