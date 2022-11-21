عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو جاى من البحرين.. أسعار كيا سبورتاج موديل 2023 الجديدة

كيا سبورتاج موديل
كيا سبورتاج موديل 2023

يبحث العديد من المصريين المقيمين في جميع دول العالم عن سيارات تلائم حياتهم اليومية، لاستيرادها ودخولها مصر، بعد اصدار الحكومة المصرية قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة.

كيا سبورتاج موديل 2023

يسمح قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد خمس سنوات.

txt

لأول مرة بالتاريخ .. نجاح إكس بينج الصينية في تحقيق حلم الطيران بسيارة

txt

سوق المستعمل .. أرخص متسوبيشى لانسر بومة 2010 في مصر

txt

بعد طرحها رسميا.. مواصفات وأسعار سيتروين C5 آير كروس الفيس ليفت الجديدة

txt

شاهد.. انقلاب سيارة متسابق قطري في رالي حائل بالسعودية

txt

شاهد.. أكثر سيارة كورية مبيعا في مصر

ومن المعروف ان السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2000 سي سي "تيربو"، يضخ قوة تصل الى 155 حصانا، و 192 نيوتن/متر، من العزم الأقصى للدوران، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي.

كيا سبورتاج موديل 2023

تصل سرعة السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 القصوى الى 181 كيلومترا في الساعة، وتتسارع من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال زمن 11.1 ثانية ، يبلغ معدل استهلاك السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 من الوقود 7.9 لتر لكل 100 كيلومتر .

 

تاتى المقصورة الداخلية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2023 ، نظام صوتي ترفيهي، وشاشة لعرض الوسائط، وقفل مركزي، وفتحة سقف بانوراما، ومكيف هواء اوتوماتيكي، مع مقود حركة متعدد الوظائف .

كيا سبورتاج موديل 2023

وتضم السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 ، العديد من أنظمة الأمن والسلامة ومساعدة السائق أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق، و غطاء محرك السيارة الأوتوماتيكي، و التحكم بالمقود الأوتوماتيكي (AUC)، ونظام توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD ، أجهزة استشعار اصطفاف أمامي وخلفي، ونظام المساعدة على تسلق التلال.

كيا سبورتاج موديل 2023

اما عن اسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 :

- فئة  LX FWD بسعر  9,700 دينار 

- فئة EX AWD بسعر 11,500 دينار

- فئة T GT AWD بسعر 12,500 دينار

- فئة T EX AWD بسعر 13,600 دينار

الحكومة المصرية أسعار كيا سبورتاج كيا سبورتاج كيا سبورتاج موديل 2023 قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية استيراد سيارة شخصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معملناش حفلة.. ماذا قال كمال أبو رية عن شائعة زواجه من نرمين الفقي؟

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليونان| صورة

علشان نستعد لو في توابع.. نصائح البحوث الفلكية للمصريين حال الشعور بـ زلزال

الزواج الخميس والطلاق الجمعة.. فتاه تثير جدلا بالاحتفال بعذريتها

أخر كلمات رامز جلال قبل شائعات اعتزاله وإصابته بـ العمى

حقيقة اعتناق النجم مورجان فريمان الإسلام

رئيس البحوث الفلكية يكشف اذا كان هناك احتمالية حدوث تابع للزلزال

قناة مفتوحة .. موعد مباراة السنغال وهولندا غدا في المونديال

موضوعات متعلقة

لو جاي من السعودية.. أرخص سيارة عائلية بـ 3 صفوف

القنصل المصري بجدة يكرم المنتخب القومي للدراجات النارية لمشاركته في رالي حائل

سوق المستعمل .. بـ 100 ألف جنيه بى ام دبليو 316 موديل 1995

بورصة السيارات .. ثبات أسعار فيات تيبو 2022 تبدأ من 500 ألف جنيه

أكثر 5 سيارات صينية مبيعا خلال 2022 في مصر.. تبدأ من 295 ألف جنيه

لأول مرة بالتاريخ .. نجاح إكس بينج الصينية في تحقيق حلم الطيران بسيارة

سوق المستعمل .. أرخص متسوبيشى لانسر بومة 2010 في مصر

بعد طرحها رسميا.. مواصفات وأسعار سيتروين C5 آير كروس الفيس ليفت الجديدة

ترشيحاتنا

الحديد يتخطى 20 ألف جنيه.. أسعار مواد البناء الآن في مصر

مسؤول بالجيش الأمريكي: واشنطن بحاجة للحاق بروسيا في تطوير الأسلحة فرط الصوتية

لماذا صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها؟.. الإفتاء: لـ 5 أسباب

طلب عاجل لـ فيريرا من مجلس إدارة الزمالك

حقيقة اعتناق النجم مورجان فريمان الإسلام

لادا موديل 2007 بسعر آيفون 14 برو ماكس.. سعرها 45 ألف جنيه.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية زلزال هز سكان السوشيال ميديا ..كيف علّق نشطاء «فيسبوك» على زلزال اليوم؟

لهذه الأسباب .. وزارة الصحة والاسكان تناشد المواطنين تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

بلبس براحتي.. هالة صدقي تثير الجدل بملابسها بعد تصريحاتها الجريئة

أحلى رقصة على السرير.. زلزال يضرب مصر ورواد السوشيال يسخرون: ايه دا يا ولاد؟!

فيديو

بتقلد شاكيرا ..انتقادات طالت ميريام فارس بسبب أغنية كأس العالم 2022

قرارات هامة من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل

تعرف على أغلى 10 منتخبات في مونديال قطر 2022.. فيديوجراف

«مبيرحمش».. تعرف على حكم مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ