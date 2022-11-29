محافظ قنا ينتقل لموقع حادث انقلاب ميكروباص بترعه نجع حمادي.. صور

انتقل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، واللواء ايهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا فورا إلي موقع إنقلاب ميكروباص بالترعة في طريق الأربعين ، والذي كان يقل ١٧ طالب في مراحل التعليم المختلفة من بينهم السائق ، لمتابعة نقل الطلاب المصابين إلي المستشفي وعمليات البحث عن مفقودين داخل المياه وإنتشال السيارة ، رافقه جميع القيادات التنفيذية المعنية للتعامل مع الأزمة .



وقال محافظ قنا أنه تم الدفع بعدد ١٢ سيارة اسعاف فور ورود البلاغ بوقوع الحادثة ، وكذلك إرسال فريق من الغواصين المتخصصين لإنقاذ الأطفال ، والدفع بمعدات التدخل السريع مشيرا إلي أن جهود الإنقاذ نجحت في استخراج جميع الطلاب وسائق السيارة وتم نقلهم إلي مستشفي نجع حمادي العام لتلقي العلاج اللازم ، وتم تقديم العلاج لعدد ١٠ طلاب وخروجهم الي منازلهم ، فيما يتلقي ٦ اخرين العلاج حتي الآن



وعقب ذلك توجه محافظ قنا إلي المستشفي للإطمئنان علي المصابين الذين يتلقون العلاج ، موجها بتقديم كافة اوجه الرعاية لهم لحين تمام شفائهم .

كما وجه بصرف إعانة عاجلة من صندوق التكافل بمديرية التضامن الإجتماعي ، بقيمة ٢٥ الف جنيه لأسرة المتوفي ، و ٢٠٠٠ جنية لأسرة كل مصاب حال بقاءه في المستشفي لمدة ٢٤ ساعة .



واوضح محافظ قنا أنه تم تحرير محضر بالحادث وتم إحالته للنيابة العامة لتباشر التحقيقات .