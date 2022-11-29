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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا ينتقل لموقع حادث انقلاب ميكروباص بترعه نجع حمادي.. صور

حادث اطفال قنا
حادث اطفال قنا

انتقل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، واللواء ايهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا فورا إلي موقع إنقلاب ميكروباص بالترعة في طريق الأربعين ، والذي كان يقل ١٧ طالب في مراحل التعليم المختلفة من بينهم السائق ، لمتابعة نقل الطلاب المصابين إلي المستشفي وعمليات البحث عن مفقودين داخل المياه وإنتشال السيارة ، رافقه جميع القيادات التنفيذية المعنية للتعامل مع الأزمة . 


وقال محافظ قنا أنه تم الدفع بعدد ١٢ سيارة اسعاف فور ورود البلاغ بوقوع الحادثة ، وكذلك إرسال فريق من الغواصين المتخصصين لإنقاذ الأطفال ، والدفع بمعدات التدخل السريع مشيرا إلي أن جهود الإنقاذ نجحت في استخراج جميع الطلاب وسائق السيارة وتم نقلهم إلي مستشفي نجع حمادي العام لتلقي العلاج اللازم ، وتم تقديم العلاج لعدد ١٠ طلاب وخروجهم الي منازلهم ، فيما يتلقي ٦ اخرين العلاج حتي الآن 


 وعقب ذلك توجه محافظ قنا إلي المستشفي للإطمئنان علي المصابين الذين يتلقون العلاج ، موجها بتقديم كافة اوجه الرعاية لهم لحين تمام شفائهم .

كما وجه  بصرف إعانة عاجلة من صندوق التكافل بمديرية التضامن الإجتماعي ، بقيمة ٢٥ الف جنيه لأسرة المتوفي ، و ٢٠٠٠ جنية لأسرة كل مصاب حال بقاءه في المستشفي لمدة ٢٤ ساعة .

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واوضح محافظ قنا أنه تم تحرير محضر بالحادث وتم إحالته للنيابة العامة لتباشر التحقيقات .

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