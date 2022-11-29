مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء داخل منزلها في البحيرة

شهدت قرية صلاح العبد التابعة لمركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة قبل قليل مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء داخل منزلها، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في البحيرة

تلقي مأمور مركز غرب النوبارية بلاغا من الأهالى يفيد استقبال مستشفى غرب النوبارية جثة ربة منزل في العقد الثالث من عمرها إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية ربة المنزل

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين مصرع ربة منزل تدعي" وفاء السيد السيد عمارة"، 32 سنة، مقيمة قرية صلاح العبد بغرب النوبارية، وذلك إثر تعرضها لصعق كهربائي من الغسالة داخل منزلها، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.