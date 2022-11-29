مخالفات البناء.. حالات لا يمكن التصالح فيها في القانون الجديد| تعرف عليها

كشف النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الشباب والأحزاب، عن أبرز البنود التي لا يمكن التصالح فيها في قانون التصالح في مخالفات البناء.



وقال "نجاتي"، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، إن القانون الجديد ممنوع التصالح في التعدي على نهر النيل، وفي حالة البناء على الأراضي التي بها أثار، واي مبنى يخل لشروط السلامة الإنشائية.

عملنا جولات في المحافظات

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أننا قمنا بجولات في المحافظات في إطار الحوار الوطني عن التصالح على مخالفات البناء، لافتا إلى أن القانون الجديد فيه انفراجة حقيقية.

وتابع النائب أنه لا يجوز لأحد أن يفكر في أي مخالفة بعد هذا القانون، ويظن أن الدولة ستتصالح معه.