طريقة عمل الطعمية فى الخلاط| أحلى من المحلات

تعد الطعمية من أهم الأكلات الشعبية فى مصر ويتناولها الصغار والكبار خاصة فى مائدة الإفطار .. فكيف تعديها فى المنزل بطريقة سهلة ومغذية ومذاقها أفضل من الأنواع المباعة فى المحلات.

نقدم لكم طريقة عمل الطعمية في الخلاط من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الطعمية فى الخلاط:

كوب فول مدشوش منقوع

2 بصلة خضراء

3 فصوص ثوم

نصف كوب كزبرة

2 بيضة

كزبرة ناشفة

نصف كوب شبت

نصف كوب بقدونس

زيت

ملح

كمون

الطعمية

طريقة عمل الطعمية فى الخلاط:

* ضعي جميع المكونات فى الخلاط واخفقيهم جيدا حتى تتجانس المكونات بشرط أن يكون الفول المدشوش طري جدا

* شكلى عجينة الطعمية كرات مبططة قليلة الارتفاع لكنها عريضة واقليها في زيت ساخن وتقدم مع الخبز والسلطة.

