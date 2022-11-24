عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

افتكاسة جديدة.. طريقة عمل قالب الطعمية بالزبادي والنعناع

قالب الطعمية
قالب الطعمية

تأتى الطعمية فى مقدمة الأكلات الشعبية المصرية وهى من الأكلات المغذية جدا ولكن في بعض الأحيان يشعر الأشخاص بالملل من تناولها .. فكيف تقديمها بشكل ومذاق مختلف؟

نقدم لكم طريقة عمل قالب الطعمية بالزبادي وهى أحد الأكلات الجديدة التى يتم الاستعانة بها لكسر الروتين من خلال وصفة الشيف غادة جميل 
 

جمال شعبان يحذر جماهير كأس العالم من فعل قاتل

طريقة عمل التونة المعلبة فى المنزل

خدع الناس.. مطعم يثير ضجة على السوشيال ميديا

زوجتك شمس أيامي| كتب كتاب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. فما القصة؟

مقادير قالب الطعمية بالزبادي 

عجينة طعمية

بيض

بيكنج باودر

فلفل أحمر مفروم

زعتر

دقيق

حمص

كزبرة

حب سمسم

للوجه

زبادي يوناني أو عادى

نعناع جاف

نعناع فريش

ثوم

عجينة الطعمية
عجينة الطعمية


طريقة عمل قالب الطعمية بالزبادي 
* اخلطي البيض مع عجينة الطعمية ثم البيكنج باودر والبيكنج صودا واخلطيهم جيدًا.

* أضيفي الزعتر والفلفل الأحمر وقلبي جيدا ثم ضعي الخليط في قالب إنجليش كيك ورشى الكزبرة والسمسم على الوجه .

* ادخلي قالب الطعمية فى الفرن حتى تمام النضج وعندما يخرج رشي على الوجه صوص الزبادي

للصوص:

* فى بولة صغيرة اخلطي الزبادي مع النعناع الجاف والثوم وضعى النعناع الفريش المفروم فى النهاية ويرش على وجه قالب الطعمية  وتقطع مثل التوست وتقدم .

لايفوتك …

ماتزعلش مراتك.. هاني الناظر: لا تفعل هذه الأشياء قبل النوم

مدارس ونزلات برد ومخلوى.. كيف ترفع المناعة سريعًا لتجنب الإصابة

عودة كورونا فى الصين تهدد العالم .. كيف تحمى نفسك من الإصابة؟

فوائد الموز تفوق التوقعات .. أبرزها حرق الدهون وتقوية المناعة

هل سيخرج من كأس العالم .. مدة علاج إصابة الشهرانى لاعب السعودية

بدل الأرز .. طريقة عمل طاجن الفريك بالكبد والقوانص

بسبب الأجهزة ذ الإليكترونية.. مليار شاب مهدد بفقدان السمع نهائيا

أمينة شلباية: الجواز فى بيت العيلة تنازل عن الخصوصية

في اليوم العالمى للرجال .. 10 عادات تدمر الخصوبة يفعلونها يوميا

نتائجها سريعة.. وصفة طبيعية لعلاج الدوالى

الطعمية قالب الطعمية قالب الطعمية بالزبادي طريقة عمل قالب الطعمية الطعمية بالزبادي طريقة عمل الطعمية اكلات جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. منتخب أوروبي يُهدد فيفا بالانسحاب من كأس العالم

حسام عِرِف بالمصيبة في كتب الكتاب | عريس الغفلة يكشف تفاصيل صادمة

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

مصر وبلجيكا .. وزير الرياضة يكشف تفاصيل التحقيق مع اتحاد الكرة

أجور ومرتبات القطاع الخاص .. بشرى لعمال مصر بـ قانون العمل الجديد

وزيرة الداخلية الألمانية ترتدي شارة المثليين في قطر| صور

تحذير عاجل: نوع من المضادات الحيوية يؤدي للموت

طوال 5 أيام .. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

موضوعات متعلقة

جمال شعبان يحذر جماهير كأس العالم من فعل قاتل

أمينة شلباية: الجواز فى بيت العيلة تنازل عن الخصوصية

بورق العنب.. طريقة غريبة لعلاج الدوالي نهائيا

بسبب الأجهزة ذ الإليكترونية.. مليار شاب مهدد بفقدان السمع نهائيا

بدل الأرز .. طريقة عمل طاجن الفريك بالكبد والقوانص

اعرف الفرق بين أعراض الفيروس المخلوي عند الأطفال والكبار

نشرة الصحة والمرأة: هل سيخرج الشهرانى من كأس العالم|إليك مدة العلاج.. هبة قطب فى مهرجان القاهرة السينمائي

يزيد فى الشتاء .. إليك طرق علاج ضيق التنفس

ترشيحاتنا

رقية شرعية للحماية من العين والحسد.. داوم عليها كل يوم يحفظك الله

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 : احذر من مديرك

برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 : مفاجآت غير سارة

المستشار حماده الصاوي يلتقي بأعضاء المنتدى الإقليمي للنيابات العامة في القارة الأفريقية

بولندا تطلب من ألمانيا إرسال قاذفات صواريخ باتريوت لأوكرانيا

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 : النجاح في انتظارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. التاتو يصيبك بمرض خطير

افتكاسة جديدة.. طريقة عمل قالب الطعمية بالزبادي والنعناع

ذهب وألماس | ساعة زوج جومانا مراد تثير ضجة على السوشيال ميديا

جمال شعبان يحذر جماهير كأس العالم من فعل قاتل

فيديو

مافيا المراهنات.. ريهام بكير تكشف حجم المقامرة في كأس العالم بـ هيا مونديال|فيديو

أزمة هالة صدقي وطليقها تتجدد .. الفنانة تتقدم ببلاغ إلى النائب العام |فيديوجراف

ظهرت بمهرجان القاهرة.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد ؟

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ