افتكاسة جديدة.. طريقة عمل قالب الطعمية بالزبادي والنعناع

تأتى الطعمية فى مقدمة الأكلات الشعبية المصرية وهى من الأكلات المغذية جدا ولكن في بعض الأحيان يشعر الأشخاص بالملل من تناولها .. فكيف تقديمها بشكل ومذاق مختلف؟

نقدم لكم طريقة عمل قالب الطعمية بالزبادي وهى أحد الأكلات الجديدة التى يتم الاستعانة بها لكسر الروتين من خلال وصفة الشيف غادة جميل



مقادير قالب الطعمية بالزبادي

عجينة طعمية

بيض

بيكنج باودر

فلفل أحمر مفروم

زعتر

دقيق

حمص

كزبرة

حب سمسم

للوجه

زبادي يوناني أو عادى

نعناع جاف

نعناع فريش

ثوم

عجينة الطعمية



طريقة عمل قالب الطعمية بالزبادي

* اخلطي البيض مع عجينة الطعمية ثم البيكنج باودر والبيكنج صودا واخلطيهم جيدًا.

* أضيفي الزعتر والفلفل الأحمر وقلبي جيدا ثم ضعي الخليط في قالب إنجليش كيك ورشى الكزبرة والسمسم على الوجه .

* ادخلي قالب الطعمية فى الفرن حتى تمام النضج وعندما يخرج رشي على الوجه صوص الزبادي

للصوص:

* فى بولة صغيرة اخلطي الزبادي مع النعناع الجاف والثوم وضعى النعناع الفريش المفروم فى النهاية ويرش على وجه قالب الطعمية وتقطع مثل التوست وتقدم .

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