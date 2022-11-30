القاتل الصامت.. الغاز يغتال فرحة عروسين بعد أسبوع من زواجهما|القصة الكاملة

وقعت جريمة غامضة حينما أفاق أهالى عزبة الرازق صيره التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، على خبر العثور على عروسين متوفيين داخل شقتهم بعد أسبوع من زفافهما .

لم يجب العروسان على الهاتف

واكتشفت الفاجعة عندما قام أحد أفراد عائلة العريس بالاتصال به، إلا أنه لم يرد على الهاتف لمدة أسبوع كامل من زواجهما الأمر الذي دفعه للذهاب إلى منزل العروسين .

وفاة بعد أسبوع من الزواج

حيث تسلل الشك والقلق إليهم وأسرعوا لكسر باب الشقة لاستيضاح الأمر ، ليجدوا العروسين جثتين هامدتين ، و على الفور تم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة .

القاتل الصامت .. تسريب للغاز

حيث كشفت التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة حول الواقعة ، أن الوفاة حدثت نتيجة تسريب للغاز، ما أدى لاختناقهما بسبب استنشاق الغاز وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

الحزن يسيطر على أهالى القرية

وأصيب أهالي العروسين بالصدمة الكبيرة لما حصل في ظروف غامضة حيث إن الزوجين توفيا بعد أسبوع من زفافهما ، و اتشحت القريةبالسواد وتحولت إلى سرادق عزاء بعد مرور أسبوع من زواجهم .

إخطار لمديرية أمن البحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ الأهالى بالعثور على جثتين لعريس وعروسة داخل شقتهما بعزبة عبد الرازق صيره التابعة لقرية معمل القزاز بمركز كفر الدوار.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة"عمر. ع. م"، 26 عاما، "بدرية. ج. س"، 26 عاما، و مقيمين بعزبة عبد الرازق صيره التابعة لقرية معمل القزاز، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.