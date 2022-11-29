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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد أسبوع من الفرح.. العثور على جثماني عروسين في البحيرة

العثور على جثمان
العثور على جثمان عروسين فى ظروف غامضة بالبحيرة

عثر أهالى عزبة عبد الرازق صيرة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، منذ قليل، على جثتي عريس وعروسة متزوجين منذ أسبوع داخل شقتهما.

إخطار لمديرية أمن البحيرة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ الأهالى بالعثور على جثتين لعريس وعروسة داخل شقتهما بعزبة عبد الرازق صيره التابعة لقرية معمل القزاز بمركز كفر الدوار.

الإنتقال لمكان الواقعة 


وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة. 


وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

البحيرة محافظة البحيرة مديرية امن البحيرة ظروف غامضة عريس وعروسة العثور على جثتين

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