بعد أسبوع من الفرح.. العثور على جثماني عروسين في البحيرة

عثر أهالى عزبة عبد الرازق صيرة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، منذ قليل، على جثتي عريس وعروسة متزوجين منذ أسبوع داخل شقتهما.

إخطار لمديرية أمن البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ الأهالى بالعثور على جثتين لعريس وعروسة داخل شقتهما بعزبة عبد الرازق صيره التابعة لقرية معمل القزاز بمركز كفر الدوار.

الإنتقال لمكان الواقعة



وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.