هنادي مهنا: أطمح بعمل سينمائي جيد..واستفدت من تجربة "إلا أنا" بشكل كبير..فيديو

أكدت الفنانة هنادي مهنا، أنه سيكون هناك استعداد لعمل رمضاني قام، على الرغم من أنه أطمح في عمل سينمائي جيد، لأن طموحي هو عمل فيلم سينمائي.

وقالت هنادي مهنا، خلال لقاء لها لبرنامج“من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن تجربة بدون ضمان في مسلسل “إلا أنا” استفدت منها بشكل كبير، بعد النجاح الكبير الذي حققه، خاصة أنه تناول قضايا اجتماعية هامة.

رمضان الماضي

وتابعت الفنانة هنادي مهنا، أنه أحب أغاني الفنان أكرم حسني، وأستفدت من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها، خلال مشاركتي معه في مسلسل “مكتوب عليا”، برمضان الماضي.