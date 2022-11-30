عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بين المطرقة والسندان.. الأمير وليام في موقف صعب بسبب فوز إنجلترا على ويلز

ظل الأمير وليام على الحياد خلال مشاركته في دعم فريقي إنجلترا وويلز لكرة القدم خلال اللقاء الذي جرى بين المنتخبين أمس الثلاثاء وانتهى بفوز إنجلترا بثلاثة أهداف دون رد على ويلز، والتي يعد هو أميرها وولي العهد البريطاني.
وقبل اللقاء قال وليام على موقعه أولاً باللغة الإنجليزية ثم بالويلزية: "ها نحن ... فليفوز الفريق الأفضل".
وقال خبير في الشئون الملكية لموقع صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن ويليام كان "بين المطرقة والسندان" فيما يتعلق بدعمه، نظرًا لمنصبه كرئيس منذ فترة لاتحاد كرة القدم في إنجلترا، وكذلك بلقب أمير ويلز والذي اكتسبه بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية.
وأدان مشجعو ويلزيون غاضبون، الذين يدعم بعضهم استقلال بلادهم عن التاج البريطاني، ويليام لتفضيله منافسيهم بعد أن زار منتخب إنجلترا وأعطاهم أرقام قمصانهم كرئيس الاتحاد الإنجليزي قبل انطلاق كأس العالم.
ورد ويليام في ذلك الوقت بأنه ينوي تشجيع كلا الفريقين لكنه لن يتخلى عن ولائه لأنه يريد أن يظل ملتزماً بواجباته.
يذكر أن الأمير ويليام أمضى سنوات عديدة كرئيس لاتحاد كرة القدم في إنجلترا.
والتقى الأمير وليام بـ 26 لاعباً في إنجلترا والمدير الفني لإنجلترا جاريث ساوثجيت قبل أن يستقلوا رحلتهم المتجهة إلى قطر في اجتماع خاص في سانت جورج بارك في بورتون أبون ترينت - وهي الخطوة التي سرعان ما أثارت انتقادات من الممثل الويلزي مايكل شين، الذي وصف الاجتماع بأنه "غير مناسب كليًا".

انجلترا ولي العهد الأمير وليام ولي العهد البريطاني منتخب إنجلترا إنجلترا وويلز الملكة إليزابيث الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتموت في الحال.. الأرصاد توجه رسالة تحذير للمواطنين قبل دخول الشتاء

7 محافظات تشهد أمطارا غزيرة.. الأرصاد تحذر هؤلاء المواطنين

هل وقّع للأهلي رسميًا؟.. حقيقة انتقال نجم الزمالك للمارد الأحمر.. تفاصيل

وفاة محامي نيرة أشرف في حادث سير.. الحقيقة كاملة

عاود الصعود.. ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء 29-11-2022

بعد القانون الجديد.. بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح القديمة على مخالفات البناء

هل يتراجع سعر الذهب في مصر خلال الفترة القادمة؟ .. توقعات الخبراء

رفض تحريك دعوة الزنا بعد موتها .. خانته زوجته مع بائع الموبيليا ..تفاصيل

ترشيحاتنا

تعرف على السيارات الكهربائية المرخصة خلال أكتوبر 2022

دعاء الاستغفار لقضاء الحاجة .. بـ 5 كلمات يتحقق لك ما تتمنى

«التعليم العالي» تعلن عن المنح التنافسية المقدمة من الصين لمرحلة البكالوريوس |تفاصيل

سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الأربعاء 30-11-2022

كيروش يُطلق قذائف نارية عقب وداع منتخب إيران لكأس العالم

غضب عارم من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حوالي 158 ألف جنيه.. سعر إطلالة فخر العرب محمد صلاح

نشرة المرأة| سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة.. وزوجة محمد زيدان تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

3 حلول سحرية تخلصك من التهاب وآلام الركبة فى دقائق

بمشاركة فلسطينية..مينا سوتشوي تحسم لقب ملكة جمال الأرض لعام 2022|صور

فيديو

أب يتخلص من ابنه في سوهاج.. السبب صادم| شاهد

رعب يسيطر على الجزيرة.. ثوران أكبر بركان في العالم بـ هاواي

مونديال 2022.. تأهل السنغال يتصدر الترند وقطر تودع كأس العالم.. شاهد

خدعة أم حقيقة .. سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ