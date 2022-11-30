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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد توديعه للمونديال|مدرب ويلز: التواجد بكأس العالم في حد ذاته إنجاز لنا

روبرت بيج المدير
روبرت بيج المدير الفني لمنتخب ويلز

أكد روبرت بيج المدير الفني لمنتخب ويلز، أنه يشعر الحزن بعد الخسارة من منتخب إنجلترا، مشيرا إلى أن التواجد في كأس العالم في حد ذاته إنجاز لنا.
وخسر منتخب ويلز أمام نظيره الإنجليزي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على استاد أحمد بن علي المونديالي في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية بكأس العالم "قطر 2022".
وقال بيج في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة :"قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول من المباراة، وكنا منضبطين وضغطنا على الدفاع الإنجليزي، ولكن في الشوط الثاني منحنا هدية للمنتخب الإنجليزي والذي عاقبنا لأنه فريق قوي جدا".
وأوضح مدرب ويلز أن جاريث بيل عانى من آلام في الركبة ولذلك تم استبداله، رغم أنه قدم أداء مميزا رغم الإصابة، مؤكدا أن هذه ليست المرة الأخيرة التي سترون فيها منتخب ويلز في كأس العالم.
وودع منتخب ويلز مونديال قطر بعد أن تذيل المجموعة بنقطة واحدة، بينما تأهل منتخب إنجلترا لدور الـ16 متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

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