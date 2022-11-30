عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" تنظم ورشة تدريبية للشركات بالقطاعات الغذائية

صدى البلد

نظمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ورشة تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الصناعات الغذائية بمقر المركز للإستفادة من برنامج "تراك" والتي سيتم إطلاقه أثناء معرض فوود أفريكا 2022.

المجلس التصديري للملابس يشارك في معرض Textile Fair بدبي

التنمية الصناعية تعلن عن تيسيرات جديدة بالتراخيص مدابغ الجلود بالروبيكي

وقام عدد من خبراء وممثلي الهيئات التابعة لقطاع الصناعات الغذائية مثل المجلس التصديري للصناعات الغذائية وشركة كونسبت وجمعية المصدرين المصريين والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتوجيه الشركات لأفضل الممارسات نحو تحسين الجودة و التصدير من ضمن الاستعدادات للاشتراك في معرض فوود أفريكا 2022 كبداية لإطلاق برنامج "تراك" والذي تقوم من خلاله منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومركز تحديث الصناعة بتقديم الدعم الفني بالتعاون مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولى من خلال مشروع تحسين سلسلة الإعتماد فى الدول العربية
وذلك في المجال الإنمائي الدولي وفي مجالات الجودة ومطابقة مواصفات الأسواق الإقليمية والدولية وغيرها من فعاليات التشبيك مع شركاء الأعمال لوضع الشركات علي طريق التصدير السليم.

 

الأمم المتحدة الهيئة القومية لسلامة الغذاء مركز تحديث الصناعة منظمة الأمم المتحدة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط عنيف لـ الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية|ومفاجأة في عيار 21 الآن

7 محافظات تشهد أمطارا غزيرة.. الأرصاد تحذر هؤلاء المواطنين

بائعة الباخور..قتلها عشيقها أثناء ممارسة علاقة آثمة وألقى جثتها بالقمامة..تفاصيل

قبل محاكمتها.. معلومات لا تعرفها عن هبة قطب| من هو زوجها ؟

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-20222

تعليق مثير من خالد الغندور على أنباء انتقال إمام عاشور للأهلي

ردده عند الضيق الشديد ولاحظ الفرق.. دعاء سهل وبسيط مأثور عن النبي

بيراميدز يُفاجئ الأهلي بشأن بيع نجمه

ترشيحاتنا

يتحدثون عن حقوق الإنسان ويتركون الاتفاق النووي.. روسيا تعلق على الاحتجاجات الإيرانية

إضراب وغضب بعد مقتل 5 فلسطينيين بالضفة الغربية

بعد موافقة الشيوخ نهائيا.. مخالفات يُحظر فيها التصالح | تفاصيل

وفاة لاعب في مران أتلتيكو توكومان الأرجنتيني

اضطراب وظائف المخ والالتهاب والخرف.. الصين ترعب العالم بسلالة جديدة من كورونا

الوحدة مهمة.. وزير خارجية إيطاليا يحذر من خطر يهدد أوروبا والناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحة ما تمت|وفاة مغني أمريكي شهير عن عمر 37 عامًا بعد زواجه بساعات

تعرف على الفرق بين الحشيش والمارجوانا؟ وأيهما أخطر

قبل محاكمتها.. معلومات لا تعرفها عن هبة قطب| من هو زوجها ؟

أعراض خفية تكشف إصابتك بالسكر.. وأطعمة تجنبها فورا

فيديو

بسبب خاتم ألماس.. ليلى غفران أمام المحكمة في قضية سب وقذف محاميها السابق

أب يتخلص من ابنه في سوهاج.. السبب صادم| شاهد

رعب يسيطر على الجزيرة.. ثوران أكبر بركان في العالم بـ هاواي

مونديال 2022.. تأهل السنغال يتصدر الترند وقطر تودع كأس العالم.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ