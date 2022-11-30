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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع سلبيات التكنولوجيا ؟.. خبير يجيب

أرشيفية
أرشيفية

قال روماني رزق الله، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الشباب يحتاج إلى تأهيل وتدريب حتى يكون لديهم القدرة على استخدام التكنولوجيا بوعي، معقبًا: “يكونوا فاهمين بيعملوا ايه”.

وأكد أنه لايتم تطوير حجر وطرق وإنما يتم تطوير الوعي الجمعي، فالتكنولوجيا أداة يحبها الشباب ويمكن استخدامها بشكل إيجابي لتحفيزهم.

 


طرق تجنب سلبيات التكنولوجيا

وأضاف “رزق الله” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم داليا أيمن والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الوعي يعتبر أهم وسيلة لتجنب سلبيات التكنولوجيا، مؤكدًا أهمية وجود توازن في استخدام التكنولوجيا، موضحًا: “ ممكن نخلي الطفل يستخدم التكنولوجيا بس في نفس الوقت يمارس أي نوع من أنواع الرياضة البدنية”.


وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات أن الإنترنت أداة مهمة في كافة القطاعات، فهو لديه القدرة على منح الشباب وظائف برواتب مناسبة، مؤكدًا أهمية وجود أماكن مخصصة لتعليم الشباب المهارات اللازمة للالتحاق بالوظائف المختلفة المتعلقة باستخدام الإنترنت.
 

التكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات صباح البلد صدى البلد

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