توفي بالسرطان وأرملته تزوجت شقيقه.. سر عودة سامح الباجوري لتصدر جوجل بعد 21 عاما من وفاته

علي الرغم من مرور مايقرب من ٢١ عاما علي وفاة المخرج سامح الباجوري الا ان اسمه عاد ليتصدر مؤشر البحث في جوجل خلال الايام الماضية .

تصدر اسم سامح الباجوري لمؤشرات البحث جوجل جاء بعد ان تحدثت عن زوجته السابقة الفنانه فيدرا ، خاصه وانها تزوجت من بعده شقيقه المخرج هادي الباجوري .

سامح الباجوري هو مخرج مصري ولد عام 1961، بدأ حياته الفنية كمساعد مخرج في فيلم سمك لبن تمر هندي عام 1988 و الإمبراطور عام 1990، ثم اتجه للتأليف عبر فيلم (الباشا) عام 1993، وفي عام 2001 أخرج فيلمه الوحيد كرسي في الكلوب من بطولة لوسي ومدحت صالح ثم توفي بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

خالة المحرج سامح الباجوري هي الفنانة زيزي البدراوي وتزوج الفنان سامح الباجوري من الفنانه والراقصة دينا و أنجب منها ابنه علي في أوائل ديسمبر عام 1999.

ثم تزوج بعد ذلك المخرج سامح الباجوري من الفنانة فيدرا وهي في سن مبكرة حيث كانت تبلغ من العمر 19 عاما.

وكانت قد كشف الفنانة فيدرا، سبب زواجها من لشقيقين سامح الباجوري وهادي الباجوري قائله: "كان لازم أحتكر العيلة".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "إتجوزت سامح وبعده هادي، وتقريبا كان لازم أعمل احتكار للعيلة دي".

وأشارت: "زواجي من هادي الباجوري لم يستمر طويلا، وتزوجته حبا في حماتي، لأنها كانت مميزة في كل شيء وكانت مثقفة وحواري معها لا أمل منه.

وتحدث الفنانة فيدرا عن تفاصيل علاقتها بزوجها الراحل المخرج سامح الباجوري قائلة: "أنا وسامح الباجوري حبينا بعض واتجوزنا بعض".

وتابعت: "كان فنان عظيم وشغله كان عظيم جدا"، لافته: "هو اللي دخلني عالم الفن بعدما درست الطب، وكنت بقرأ أي عمل يكتبه"، لافته: "قررت التوجه للفن بسبب زوجي وهو حببني في الفن، شوفنا بعض وعاكسني وحبيته وتزوجته".