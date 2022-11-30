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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

داخل الجيم.. كهربا يؤدي تمارين شاقة بقميص الأهلي.. شاهد

كهربا
كهربا

شارك محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، فيديو له من داخل الجيم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام".

وظهر كهربا في الفيديو وهو يؤدي التمارين الرياضية، أثناء ارتدائه تيشيرت النادي الأهلي. 

وكشف الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالكخاطب المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بشأن الحصول على الغرامة المالية كاملة من محمود عبدالمنعم كهربا.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الزمالك يجهز لمخاطبة المحكمة الرياضية الدولية، للمطالبة بتحمل كهربا بمفرده قيمة الغرامة الموقعة عليه والتي تصل لـ60 مليون جنيه بعد إفلاس نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي".

وأضاف، أن الزمالك سيضع في خطابه تعرّضه لأضرار بسبب تأخر الحصول على قيمة الغرامة ورفضه دفع اللاعب جزءًا من الغرامة والمطالبة بتحمله بمفرده قيمة الغرامة.

تحرك الزمالك

وواصل: "إدارة الزمالك تواصلت مع المحامي الخاص بالنادي والذي طالبهم بالإسراع في إرسال الخطاب والتأكيد على الأضرار التي تعرض لها النادي من أثر تأخر الحصول على المستحقات".

وأكمل: "الزمالك بدأ يتحرك للحصول على حقوقه المالية، وأي طرف من حقه التحرّك للحصول على مستحقاته بالطرق القانونية".

محمود كهربا كهربا النادي الأهلي الأهلى غرامة كهربا

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