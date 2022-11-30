مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بصحراوي أبو قرقاص

لقى 3 عمال مصرعهم وأصيب اثنين آخرين في تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أرقام، 8572 ي ث، بمقطورة، محملة بمواد بناء وطوب أسمنتي،5279 و ي ر، ملاكي، وسيارة ثالثة فرت هاربة، وذلك بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن بمركز أبوقرقاص.

بالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 عمال وهم: رجب. م. ق 25 عاما، سامح. ا. ق 30 عاما، محمد. س. ر 22 عاما، يقيمون بمحافظة الجيزة وتم نقلهم إلي مشرحة مستشفي ملوي التخصصي.

كما أصيب في الحادث كلا من: فتحي. ط. م 26 عاما مهندس، محمد. ط. م 23 عاما، ويقيمان بمحافظة بني سويف، وتم نقلها للمستشفي العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأفادت التحريات الأولية وقوعه بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسير الحركة بالطريق، وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بسرعة تحديد وضبط السيارة الثالثة الهاربة.