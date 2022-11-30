التشكيل الرسمي لمباراة أستراليا والدنمارك في كأس العالم قطر 2022

أعلن كاسبر هيولماند، المدير الفني لـ منتخب الدنمارك، التشكيل الرسمي لفريقه أمام أستراليا في ختام مباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات من كأس العالم 2022 بقطر.
تشكيل الدنمارك
حراسة مرمي الدنمارك : كاسبر شمايكل.
خط دفاع الدنمارك : يواكيم أندرسن، يواكيم ماهلي، أندرياس كريستينسين، راسموس كريستنسن.
وسط الملعب: جيسبر ليندستروم، بيير أميل هويبيرج، ماثياس جينسن.
خط الهجوم: مارتين براينثويت، كريستيان إريكسن، أولسن أندرياس سكوف.
وعلى الجانب الآخر، أعلن جراهام آرنولد، المدير الفني لمنتخب أستراليا، تشكيل فريقه أمام الدنمارك.
تشكيل أستراليا
حراسة المرمى: ماثيو رايان.
خط الدفاع: ميلوس ديجينك، رووليس كيي، بيهيتش عزيز، هاري سوتار.
وسط الملعب: جاكسون إيرفين، رايلي ماكغري، ماثيو ليكي.
خط الهجوم: كرايج جودوين، دوكي ميتش، آرون مووي.