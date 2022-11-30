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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعادل سلبي في الشوط الأول بين الدنمارك وأستراليا بكأس العالم

صدى البلد

انتهى الشوط الأول من مباراة الدنمارك وأستراليا، بالتعادل السلبي بين الفريقين، والتي تجمع بينهما، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

تشكيل الدنمارك
حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: يواكيم أندرسن، يواكيم ماهلي، أندرياس كريستينسين، راسموس كريستنسن.

وسط الملعب: جيسبر ليندستروم، بيير أميل هويبيرج، ماثياس جينسن.

خط الهجوم: مارتين براينثويت، كريستيان إريكسن، أولسن أندرياس سكوف.

وعلى الجانب الآخر، أعلن جراهام آرنولد، المدير الفني لمنتخب أستراليا، تشكيل فريقه أمام الدنمارك.

تشكيل أستراليا
حراسة المرمى: ماثيو رايان.

خط الدفاع: ميلوس ديجينك، رووليس كيي، بيهيتش عزيز، هاري سوتار.

وسط الملعب: جاكسون إيرفين، رايلي ماكغري، ماثيو ليكي.

خط الهجوم: كرايج جودوين، دوكي ميتش، آرون مووي.

استراليا الدنمارك كأس العالم مونديال قطر كأس العالم ٢٠٢٢

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