الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة.. ومؤشر Stoxx600 يحقق 6% مكاسب شهرية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات أمس الأربعاء، 30 نوفمبر 2022، جلسة نهاية الشهر، مدعومة ببيانات التضخم في منطقة اليورو الصادرة عن اليوم ذاته.

وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي” عربية، ارتفع مؤشر Stoxx600 في ختام التعاملات بنحو 0.78%، إلى 440 نقطة، محققا مكاسب شهرية بنحو 6.1%.

وارتفع مؤشر DAX الألماني بنحو 0.29% إلى 14397 نقطة، وارتفع مؤشر CAC الفرنسي بنحو 1.04% إلى 6738 نقطة، فيما صعد مؤشر FTSE البريطاني بنحو 0.81% إلى 7573 نقطة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي، تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 10% في نوفمبر على أساس سنوي، متراجعا من 10.6% في نفس الفترة العام الماضي.