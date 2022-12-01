عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 200 عام.. مطالب بـ عودة حجر رشيد لـ مصر تقلق بريطانيا

صدى البلد

بعد 200 عام  من خروج حجر رشيد في جعبة القوات الإنجليزية من مصر، يرغب احفاد الفراعنة لاسترجاعه إلى أرضه ليصبح مصير واحد من أشهر القطع الأثرية في العالم معلق في الميزان بعد أن طلبت مصر من إنجلترا إعادة حجر رشيد.

تم نقل لوح الجرانيت الرمادي الداكن العملاق الموجود حاليًا في المتحف البريطاني ، الذي يحمل كتابات هيروغليفية مصرية قديمة ، من موطنه الأصلي من قبل قوات الإمبراطورية البريطانية في عام 1801.

txt

معلمة تحرم أطفال من الطعام وعقاب ممتد لـ 4 سنوات

txt

لياقة ورشاقة.. عارضة أزياء يابانية تصدم متابعيها بـ سنها

وسمح ذلك  للخبراء بفك شفرة فك رموز اللغة القديمة خلال تلك الفترة، ونشرت الصحيفة البريطانية "ديلي ستار" أن بعض الخبراء المصريين طالبوا الآن بعودة حجر رشيد إلى بلاده.

قالت مونيكا حنا ، عميد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، ومنظم إحدى العرائض التي تطالب بإعادة الحجر: "إن حيازة المتحف البريطاني للحجر هي رمز للعنف الثقافي الغربي ضد مصر".

كما طالبت باستعادة مومياء شيب إن إيزيس من متحف سانت غالن في سويسرا ، التي سرقها الجنرال مينوتولي من الجيش البروسي في القرن التاسع عشر.

txt

بكاء هستيري| ماذا فعلت النجمة الأمريكية أديل مع إحدى معجباتها بحفل غنائي؟

txt

مديرة بنك تصبح زعيمة أكبر عصابة لتجارة المخدرات في مانشستر

تم تقييد الحصول على حجر رشيد في المعارك الإمبراطورية بين بريطانيا وفرنسا. بعد الاحتلال العسكري لنابليون بونابرت لمصر ، اكتشف العلماء الفرنسيون الحجر في عام 1799 في مدينة رشيد، المعروفة من قبل الفرنسيين باسم رشيد.

عندما هزمت القوات البريطانية الفرنسيين في مصر ، تم تسليم الحجر وأكثر من اثني عشر قطعة أثرية أخرى إلى البريطانيين بموجب شروط اتفاقية استسلام عام 1801 بين جنرالات الجانبين.

وظلت في المتحف البريطاني منذ ذلك الحين، تضم العريضة حاليًا حوالي 5،00 توقيع ، لكن المتحف قال إن معاهدة 1801 تتضمن توقيع ممثل مصر ، وتشير إلى أميرال عثماني قاتل إلى جانب البريطانيين ضد الفرنسيين.


وقال المتحف أيضا إن الحكومة المصرية لم تقدم طلبا لإعادتها حتى الآن . 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع سعر الذهب الآن .. ومفاجأة في عيار 21

الاستغناء عن كهربا.. خالد الغندور يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ مسئولي الأهلي

85 % .. الصحة تزف خبرًا سارًا لمرضى السكر

الدولار الأمريكي يقترب من أكبر تراجع منذ 2010.. تفاصيل

من غير زحمة ولا طوابير .. مكان تجديد البطاقة في 20 دقيقة

الأخضر يواصل خسائره.. تراجع كبير في أسعار الدولار بعد بيان الفيدرالي الأمريكي

إنسانية علي معلول تجتاح مواقع التواصل في مباراة تونس وفرنسا.. ماذا فعل؟

تطور في الحالة الصحية لـ خالد مرتجي ويعود للقاهرة خلال ساعات

موضوعات متعلقة

معلمة تحرم أطفال من الطعام وعقاب ممتد لـ 4 سنوات

لياقة ورشاقة.. عارضة أزياء يابانية تصدم متابعيها بـ سنها

بكاء هستيري| ماذا فعلت النجمة الأمريكية أديل مع إحدى معجباتها بحفل غنائي؟

مديرة بنك تصبح زعيمة أكبر عصابة لتجارة المخدرات في مانشستر

الاستماع بـ اللمس.. اختراع جديد يمكن الصم من السمع

اكتشاف يبهر الغرب.. العثور على ألسنة ذهبية مع المومياوات في مقبرة قويسنا

في صاروخ خاص.. إيلون ماسك يرسل آيس كريم وفطائر إلى الفضاء

صدق أو لا تصدق..شفاء سيدة من سرطان الرئة في نفس يوم تشخيصها

ترشيحاتنا

توقعات بحفاظ أوبك+ على معدلات إنتاج النفط الحالية

طالع السماء الآن.. فرصة مثالية للاستمتاع بمشاهدة وتصوير القمر

لمن ضاق عليه رزقه .. 5 وسائل تجلبه لك

دعاء كشف الكرب والحيرة والضياع.. داوم عليه يفرج همك ويشرح صدرك

أبو الحسن القرشي.. ما تأثير مقتل زعيم داعش على التنظيم الإرهابي؟

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 : حل الخلافات العاطفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها نصف مليون عام.. اكتشاف علامات لأنواع بشرية منقرضة في كهف ببولندا

يحمي من النسيان .. اكتشاف دواء جديد لـ علاج الزهايمر

خمس خواتم الماس.. عريس يشعل السوشيال ميديا بطلب زواج من حبيبته

رجعت شباب.. تداول صورة جديد للفنانة ميادة الحناوي عبر مواقع التواصل

فيديو

قريبا .. تراجع أسعار الأرز | تفاصيل

الله يعطيك طولة العمر..حليمة بولند تسخر من مشجعة مكسيكية قبل مباراة السعودية

بيضرب المخ.. سلالة جديدة من كورونا تتفشى في الصين وتهدد العالم "فيديوجراف"

إحنا اللي عملناكي .. حلمي بكر يشن هجومًا على أصالة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ