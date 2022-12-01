بعد 200 عام.. مطالب بـ عودة حجر رشيد لـ مصر تقلق بريطانيا

بعد 200 عام من خروج حجر رشيد في جعبة القوات الإنجليزية من مصر، يرغب احفاد الفراعنة لاسترجاعه إلى أرضه ليصبح مصير واحد من أشهر القطع الأثرية في العالم معلق في الميزان بعد أن طلبت مصر من إنجلترا إعادة حجر رشيد.

تم نقل لوح الجرانيت الرمادي الداكن العملاق الموجود حاليًا في المتحف البريطاني ، الذي يحمل كتابات هيروغليفية مصرية قديمة ، من موطنه الأصلي من قبل قوات الإمبراطورية البريطانية في عام 1801.

وسمح ذلك للخبراء بفك شفرة فك رموز اللغة القديمة خلال تلك الفترة، ونشرت الصحيفة البريطانية "ديلي ستار" أن بعض الخبراء المصريين طالبوا الآن بعودة حجر رشيد إلى بلاده.

قالت مونيكا حنا ، عميد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، ومنظم إحدى العرائض التي تطالب بإعادة الحجر: "إن حيازة المتحف البريطاني للحجر هي رمز للعنف الثقافي الغربي ضد مصر".

كما طالبت باستعادة مومياء شيب إن إيزيس من متحف سانت غالن في سويسرا ، التي سرقها الجنرال مينوتولي من الجيش البروسي في القرن التاسع عشر.

تم تقييد الحصول على حجر رشيد في المعارك الإمبراطورية بين بريطانيا وفرنسا. بعد الاحتلال العسكري لنابليون بونابرت لمصر ، اكتشف العلماء الفرنسيون الحجر في عام 1799 في مدينة رشيد، المعروفة من قبل الفرنسيين باسم رشيد.

عندما هزمت القوات البريطانية الفرنسيين في مصر ، تم تسليم الحجر وأكثر من اثني عشر قطعة أثرية أخرى إلى البريطانيين بموجب شروط اتفاقية استسلام عام 1801 بين جنرالات الجانبين.

وظلت في المتحف البريطاني منذ ذلك الحين، تضم العريضة حاليًا حوالي 5،00 توقيع ، لكن المتحف قال إن معاهدة 1801 تتضمن توقيع ممثل مصر ، وتشير إلى أميرال عثماني قاتل إلى جانب البريطانيين ضد الفرنسيين.



وقال المتحف أيضا إن الحكومة المصرية لم تقدم طلبا لإعادتها حتى الآن .