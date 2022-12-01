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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

صدى البلد

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل تعاملات اليوم، الخميس 1 ديسمبر2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس 1-12-2022 في البنك الأهلي المصري كالآتي:
 

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 30 نوفمبر

استقرار الدينار الكويتي.. أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 30-11-2022

العملات الأجنبية في البنك الأهلي


الدولار الأمريكي شراء 24.5 جنيه، والبيع 24.55 جنيه.

اليورو شراء 25.284 جنيه، والبيع 25.4338 جنيه.

الجنيه الاسترليني شراء 29.2604 جنيه، والبيع 29.4428 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 18.024 جنيه، والبيع 18.1007 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 3.3997 جنيه، والبيع 3.42 جنيه.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم


الكرون النرويجي شراء 2.4455 جنيه، والبيع 2.4606 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.3107 جنيه، والبيع 2.3263 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 25.6598 جنيه، والبيع 25.7905 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 17.6335 جنيه، والبيع 17.732 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 16.344 جنيه، والبيع 16.4559 جنيه.


وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس، 1 ديسمبر 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.


وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم الخميس  1-12-2022  في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر صرف العملات العربية اليوم:


سجل الدينار الكويتي للشراء 77.0029 جنيه و 79.8114 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 6.5138 جنيه و 6.5324 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم
 

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 6.6745 جنيه و 6.6841 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 63.3075 جنيه و 65.1194 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 62.1827 جنيه و 63.7662 جنيه للبيع.


أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:
وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 6.2821 جنيه و 6.7113 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 34.0751 جنيه و 34.6116 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكى الدولار اليورو الدينار الكويتي سعر صرف العملات الجنيه الاسترليني العملات العربية مقابل الجنيه

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