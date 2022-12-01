أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل تعاملات اليوم، الخميس 1 ديسمبر2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس 1-12-2022 في البنك الأهلي المصري كالآتي:
العملات الأجنبية في البنك الأهلي
الدولار الأمريكي شراء 24.5 جنيه، والبيع 24.55 جنيه.
اليورو شراء 25.284 جنيه، والبيع 25.4338 جنيه.
الجنيه الاسترليني شراء 29.2604 جنيه، والبيع 29.4428 جنيه.
الدولار الكندي شراء 18.024 جنيه، والبيع 18.1007 جنيه.
الكرون الدنماركي شراء 3.3997 جنيه، والبيع 3.42 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
الكرون النرويجي شراء 2.4455 جنيه، والبيع 2.4606 جنيه.
الكرونا السويدية شراء 2.3107 جنيه، والبيع 2.3263 جنيه.
الفرنك السويسري شراء 25.6598 جنيه، والبيع 25.7905 جنيه.
الين اليابانى شراء 17.6335 جنيه، والبيع 17.732 جنيه.
الدولار الأسترالي شراء 16.344 جنيه، والبيع 16.4559 جنيه.
وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس، 1 ديسمبر 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم الخميس 1-12-2022 في البنك الأهلي المصري كالآتي:
سعر صرف العملات العربية اليوم:
سجل الدينار الكويتي للشراء 77.0029 جنيه و 79.8114 جنيه للبيع.
وسجل الريال السعودي للشراء 6.5138 جنيه و 6.5324 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم
سجل الدرهم الإماراتي للشراء 6.6745 جنيه و 6.6841 جنيه للبيع.
وسجل الدينار البحريني للشراء 63.3075 جنيه و 65.1194 جنيه للبيع.
وسجل الريال العماني للشراء 62.1827 جنيه و 63.7662 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:
وسجل الريال القطري للشراء 6.2821 جنيه و 6.7113 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 34.0751 جنيه و 34.6116 جنيه للبيع.