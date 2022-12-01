أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل تعاملات اليوم، الخميس 1 ديسمبر2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس 1-12-2022 في البنك الأهلي المصري كالآتي:



العملات الأجنبية في البنك الأهلي



الدولار الأمريكي شراء 24.5 جنيه، والبيع 24.55 جنيه.

اليورو شراء 25.284 جنيه، والبيع 25.4338 جنيه.

الجنيه الاسترليني شراء 29.2604 جنيه، والبيع 29.4428 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 18.024 جنيه، والبيع 18.1007 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 3.3997 جنيه، والبيع 3.42 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



الكرون النرويجي شراء 2.4455 جنيه، والبيع 2.4606 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.3107 جنيه، والبيع 2.3263 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 25.6598 جنيه، والبيع 25.7905 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 17.6335 جنيه، والبيع 17.732 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 16.344 جنيه، والبيع 16.4559 جنيه.



وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس، 1 ديسمبر 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم الخميس 1-12-2022 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر صرف العملات العربية اليوم:



سجل الدينار الكويتي للشراء 77.0029 جنيه و 79.8114 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 6.5138 جنيه و 6.5324 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم



سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 6.6745 جنيه و 6.6841 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 63.3075 جنيه و 65.1194 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 62.1827 جنيه و 63.7662 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 6.2821 جنيه و 6.7113 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 34.0751 جنيه و 34.6116 جنيه للبيع.