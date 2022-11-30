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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار الدينار الكويتي.. أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 30-11-2022

العملات العربية -
العملات العربية - صورة أرشيفية

استقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30-11-2022، في جميع البنوك العاملة في مصر .

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار صرف العملات العربية  اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، وفقًا لآحر تحديث.

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أسعار الذهب ترتفع وتعوض معظم خسائرها

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء بختام تعاملات 29-11-2022

سعر صرف الريال السعودي 

وسجّل سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 6.52 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين “بنك مصر والبنك الأهلي المصري” سجّل سعر الريال السعودي 6.51 جنيه للشراء و6.53 جنيه للبيع.

وسجّل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 6.51 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات وصل الريال السعودي إلى 6.51 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وسجّل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 6.67 جنيه للشراء و6.69 جنيه للبيع

 وفي بنك مصر والبنك الأهلي المصري سجّل سعر الدرهم الإماراتي  6.68 جنيه للشراء و6.70 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي سجّل الدرهم الإماراتي  6.67 جنيه للشراء و6.70 جنيه للبيع.

 وسجّل في بنك الامارات دبي الوطني وصل الدرهم الإماراتي 6.66 جنيه للشراء و6.70 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي التجاري سجّل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري 6.63 للشراء و6.70 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي

وسجّل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء  79.70 جنيه للشراء و79.97 جنيه للبيع.

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