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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مسافر عبر الزمن يتنبأ بالفائز بكأس العالم في قطر

صدى البلد

ترك مسافر عبر الزمن المشاهدين في حيرة من أمرهم عند مشاركة مقطع فيديو من مباراة نهائي كأس العالم التي لم تحدث بعد، بل ويفصح عن الفائز بتلك البطولة.

قال مستخدم الـ تيك توك أنه من المستقبل، وإنه شاهد نهائي كأس العالم، وقدم دليلًا على ذلك بـ نشر مقطع فيديو للمباراة وفيها فوز إنجلترا بكأس العالم في قطر في المواجهة النهائية ضد البرتغال.

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دون الخوض في التفاصيل ، كتب تعليق الفيديو: "أنا مسافر عبر الزمن ، لقد هزمت إنجلترا للتو البرتغال في نهائي كأس العالم !!".

ثم تظهر النتائج ، مما يشير إلى أن القائد هاري كين سجل في الشوط الأول قبل أن يحرز نجم تشيلسي ماسون ماونت الفوز في الدقيقة 84.

ظهرت النتيجة 2-0 على شاشة التلفزيون وأظهرت فرحة مشجعي فريق الأسود الثلاثة وهم يلوحون بعلم إنجلترا ويحتفلون داخل الملعب.

 

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يمكن رؤية نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو وهو يبتعد بخيبة أمل وألقى مدرب البرتغال فرناندو سانتوس يديه في الهواء.


ثم قُطع المشهد لإظهار عرض للألعاب النارية فوق نهر التايمز ، وكذلك عين لندن، ولكن المشجعين لم يقتنعوا كثيرًا حيث ذكر البعض أن" مسافرين آخرين عبر الزمن" أعطوا تنبؤات مختلفة جدًا بشأن نهائي كأس العالم.

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