تربية نوعية القاهرة تنظم مسابقة الطالب المثالي.. الخميس

أعلنت رعاية شباب كلية التربية النوعية جامعة القاهرة ، عن مسابقة الطالب والطالبة المثاليين علي مستوي الكلية وذلك يوم الخميس الموافق 12/8 الساعة 11 صباحا بمقر الكلية.

وذلك تحت رعاية الدكتور طارق سمير عميد الكلية ومتابعة الدكتورة حنان إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومستشار عام الاتحاد .

جامعة القاهرة

شاهد عدد من طلاب المدن الجامعية، أمس، مباراة البرتغال وأورجوي بعد توجيه دكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بإتاحة مشاهدة مباريات كأس العالم للطلاب بقاعة المشاهدة بالمدينة الجامعية.

وتتسع قاعة المشاهدة لنحو 2000 طالب ومزودة بشاشات عرض لمشاهدة مباريات كأس العالم مجانا لطلاب الجامعة طوال اليوم، وذلك بعد اشتراك الجامعة في القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم، حيث يستطيع طلاب الجامعة الدخول لمشاهدة المباريات بعد الإطلاع على البطاقة الجامعية.