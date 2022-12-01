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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية نوعية القاهرة تنظم مسابقة الطالب المثالي.. الخميس

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت رعاية شباب كلية التربية النوعية جامعة القاهرة ، عن مسابقة الطالب والطالبة المثاليين علي مستوي الكلية وذلك يوم الخميس الموافق 12/8 الساعة 11 صباحا بمقر الكلية.

وذلك تحت رعاية الدكتور طارق سمير عميد الكلية  ومتابعة الدكتورة حنان إسماعيل  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومستشار عام الاتحاد .

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قرار عاجل من كلية دار العلوم جامعة القاهرة لطلاب الدراسات العليا

جامعة القاهرة 

شاهد عدد من طلاب المدن الجامعية، أمس، مباراة البرتغال وأورجوي بعد توجيه دكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بإتاحة مشاهدة مباريات كأس العالم للطلاب بقاعة المشاهدة بالمدينة الجامعية.

وتتسع قاعة المشاهدة لنحو 2000 طالب ومزودة بشاشات عرض لمشاهدة مباريات كأس العالم مجانا لطلاب الجامعة طوال اليوم، وذلك بعد اشتراك الجامعة في القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم، حيث يستطيع طلاب الجامعة الدخول لمشاهدة المباريات بعد الإطلاع على البطاقة الجامعية.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة التربية النوعية كلية التربية النوعية جامعة القاهرة مسابقة الطالب والطالبة

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