رمضان السيد: فوجئت بأداء السعودية أمام المكسيك.. وتأهل الأرجنتين طبيعي

أكد رمضان السيد نجم الأهلي السابق، أنه فوجئ بأداء منتخب السعودية اليوم أمام المكسيك، مشيرًا إلى أن الأداء السابق للأخضر كان ينبأ بإمكانية الصعود للدور القادم في كأس العالم.

وقال رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "لاعبي السعودية كانوا بعيدين تمامًا عن مستواهم، ويستحقون الخسارة أمام المكسيك، الذي قدم أداءً جيدًا وكان من الوارد أن يفوز بنتيجة أكبر".

تأهل الأرجنتين..

وأضاف: "تأهل الأرجنتين أمر طبيعي، الخسارة من السعودية كانت مفاجأة، لكن ليونيل ميسي قاد زملائه للصعود، لأنه اللاعب الوحيد في العالم الذي يصنع الفارق".

وواصل: "منتخب تونس حقق فوزًا مستحقا وتاريخيا على فرنسا، وقدم أداءً جيدا في المباراة رغم غياب عدد من العناصر عن بطل العالم، والدنمارك ليس له تواجد منذ بداية البطولة، والمنتخب الاسترالي يتميز بالعامل البدني القوي وينفذ الضغط العال بشكل جيد، ويلعبون بشكل قوي في الهجوم، وارهقوا جميع منافسيهم خلال المباريات".

وأكمل: "مواجهات دور الـ16، تكون فيها النسب متساوية، ومنتخب الارجنتين لديه حظوظ كبيرة أمام استراليا بفضل ليونيل ميسي، فيما ستكون مواجهة فرنسا وبولندا قوية، ولا اعتقد حدوث مفاجأة في المباراة، المنتخب الفرنسي سيتأهل بنسبة كبيرة حتى نهائي البطولة".

وزاد: "منتخب السنغال رغم افتقادهم ساديو ماني لكن لديهم عناصر قوية، وقدموا كرة قدم جماعية ولديه هجوم رائع، يمتلكون سرعات ومهارات، والمنتخب الإنجليزي سيواجه خصمًا قويًا في الدور المقبل، جميع المنتخبات في مباراة دور الستة عشر لن تلعب بدفاع مفتوح".

وأتم: "أشعر أن هناك مفاجآت كبيرة قادمة في كأس العالم، ومن الوارد حدوث ذلك في لقاء السنغال وانجلترا، كما أن المنتخب الانجليزي اختلف أدائه بشكل كبير مع ساوثجيت، كما أن تأثير جوارديولا كبير هناك، ومعظم الفرق الانجليزية تغيرت أدائها، وتحسن أداء منتخب انجلترا بشكل كبير".