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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم.. حظوظ المغرب وألمانيا و6 منتخبات في التأهل لثمن النهائي

منتخب المغرب
منتخب المغرب

يختتم المنتخب الإسباني، دور المجموعات بنهائيات كأس العالم بقطر 2022 مساء اليوم الخميس،  بمواجهة حاسمة ضد اليابان، على ملعب خليفة الدولي.

من جانبه في المجموعة ذاتها يواجه منتخب ألمانيا نظيره منتخب كوستاريكا، اليوم الخميس، في تمام التاسعة مساء، على استاد البيت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم (قطر 2022).

بينما يلتقي منتخب المغرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم (قطر 2022) مع نظيره منتخب كندا، اليوم، الخميس،فى اطار منافسات المجموعة السادسة  في تمام الخامسة مساء، على ملعب "الثمامة".

فيما يواجه منتخب كرواتيا في اطار المجموعة ذاتها نظيره منتخب بلجيكا، اليوم، الخميس، في تمام الخامسة مساء، على ملعب أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم (قطر 2022).

في ختام دور المجموعات لكأس العالم 2022 ضمنت منتخبات فرنسا والبرازيل والبرتغال والسنغال والأرجنتين وبولندا وهولندا وانجلترا وأمريكا وأستراليا التأهل لدور ثمن النهائي. 

كما ودعت كأس العالم منتخبات قطر وكندا والاكوادور وتونس والسعودية وويلز والدنمارك والمكسيك وايران بشكل رسمي

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صدى البلد يستعرض حظوظ منتخبات المجموعة الخامسة والسادسة للتأهل الي ثمن نهائي كأس العالم بقطر 2022.

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المجموعة الخامسة :

الجولة الأخيرة ستجمع بين منتخب إسبانيا واليابان وألمانيا ضد كوستاريكا. 

منتخب إسبانيا يكفيه التعادل أو الفوز للتأهل
في المركز الأول وذلك في حالة الفوز، أو التعادل بشرط عدم فوز كوستاريكا 
ويتأهل منتخب إسبانيا في المركز الثاني في حالة التعثر وفوز كوستاريكا، أو الخسارة وعدم فوز ألمانيا بفارق أكثر من 6 أهداف على كوستاريكا 

منتخب اليابان يكفيه الفوز للتأهل والتعادل ويتأهل في المركز الأول في حالة الفوز على إسبانيا وعدم فوز كوستاريكا على ألمانيا بفارق 7 أهداف  

ويتأهل منتخب الساموراي في المركز الثاني في حالة التعادل بشرط تعادل ألمانيا 

منتخب كوستاريكا لابد من الفوز للتأهل
في المركز الأول في حالة الفوز على ألمانيا وتعادل إسبانيا، أو بفارق أهداف أعلى في حالة فوز اليابان على إسبانيا 

ويتأهل منتخب كوستاريكا في المركز الثاني في حالة التعادل بشرط فوز إسبانيا على اليابان 

منتخب ألمانيا لا بديل عن الفوز للتأهل بشرط عدم تحقيق اليابان نتيجة إيجابية أمام إسبانيا 

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 المجموعة السادسة :

الجولة الأخيرة ستجمع  بين منتخبي كرواتيا وبلجيكا والمغرب ضد كندا

منتخب كرواتيا يكفيه التعادل أو الفوز للتأهل
في المركز الأول في حالة الفوز بشرط عدم فوز المغرب بفارق أهداف أكثر، أو التعادل في حالة تعثر المغرب 
ويتأهل منتخب كرواتيا في المركز الثاني في حالة تخطى المغرب فارق الأهداف، أو التعادل وفوز المغرب 

منتخب المغرب يكفيه التعادل أو الفوز للتأهل
في المركز الأول في حالة الفوز بشرط عدم فوز كرواتيا بفارق أهداف أكثر، أو التعادل في حالة تعثر كرواتيا وبلجيكا 
ويتأهل منتخب المغرب في المركز الثاني في حالة تخطى كرواتيا فارق الأهداف، أو التعادل وفوز بلجيكا أو كرواتيا 

منتخب بلجيكا لا بديل عن الفوز للتأهل
في المركز الأول في حالة الفوز بشرط عدم فوز المغرب 
ويتأهل منتخب بلجيكا في المركز الثاني  في حالة الفوز، مع فوز المغرب، أو التعادل وخسارة المغرب من كندا بفارق هدفين 

 منتخب كندا ودع كأس العالم وتعتبر مباراة المغرب تحصيل حاصل حتي فى حال تحقيق الفوز و التعادل امام اسود الأطلسي . 

 

كأس العالم المنتخب الإسباني اليابان منتخب ألمانيا منتخب كوستاريكا منتخب كرواتيا منتخب بلجيكا فرنسا

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