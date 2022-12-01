تمريض بني سويف تنظم دورة إسعافات أولية للعاملين

وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على مقترحات كلية التمريض بتنظيم دورة الإسعافات الأولية للعاملين بعهد الليزر وطلاب الكلية والمعهد الفني للتمريض، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.



وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من الدورة تعليم الطلبة والطالبات عملية الإسعافات الأولية والتنفس الصناعي والإغماء والصدمة وكيفية التصرف أثناء الحوادث ونقل المصابين، بالإضافة إلى تعليم طلاب الكلية جميع أنواع الحقن، مشيراً إلى أن التدريب يركز على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، والأزمة القلبية وانسداد مجرى الهواء المفاجئ وإنعاش القلب والتنفس والجروح، والنزيف والحروق والكسور والإغماء والغيبوبة والتشنجات والتسمم، ويتولى التدريب كوارد علمية متميزة من كلية التمريض بالجامعة.