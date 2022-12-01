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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمشاركة21 جامعة مصرية وعربية

انطلاق منافسات البطولة العربية لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادي.. السبت المقبل

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن انطلاق منافسات البطولة العربية السابعة عشرة  لخماسيات كرة القدم المقامة خلال الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر 2022 بمقر الجامعة بـ قنا .

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم لإقامة البطولة بمشاركة 21 جامعة مصرية وعربية على ملاعب القرية الاولمبية بمقر الجامعة بقنا ضمن مجموعة متنوعة من اللقاءات القمية والأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة على مدار العام باعتبارها مقرًا للمجلس العربي للأنشطة الطلابية.

 

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وتابع “غرباوي”، حيث تعد الأنشطة الطلابية مكونا جوهريا و مكملا للعملية التعليمية، موجهاً الشكر للجهات الداعمة لإقامة البطولة العربية لخماسيات كرة القدم والجامعات التى حرصت على المشاركة فى الدورة.

وأضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن منافسات البطولة تعد فرصة طيبة لتقديم المواهب الطلابية المتميزة رياضياً فى إطار من العمل الجماعي والإلتزام بالروح الرياضية، و أن المشاركة العربية بمنافسات البطولة تمنح المنافسات أهمية كبرى.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، بأن الجامعات المشاركة هى جامعات "المنوفية، هليوبوليس، حلوان، بنها ، كفر الشيخ، مدينة السادات، عين شمس، الجامعة المصرية للتعلم الالكترونى الأهلية، جامعة دراية، أسيوط، النهضة، دمياط، المستقبل، النيل، الاسكندرية، الاسلامية بالمدينة المنورة، فلسطين التقنية خضورى، أم القرى، المصرية الروسية، وزارة التعليم العالى، الأقصر وجامعة جنوب الوادى".

تقام فعاليات البطولة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب و الرياضة، و الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، و الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

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