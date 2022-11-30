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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عرس انتخابى بتعليم قنا.."محمد" أميناً عاماً و"سالى" مساعدا لاتحاد طلاب الثانوى

اتحاد طلاب قنا
اتحاد طلاب قنا

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، رائد عام اتحاد الطلاب انتهاء تشكيل اتحاد طلاب المرحلة الثانوية، بفوز الطالب محمد أحمد محمد" إدارة قوص التعليمية" بمنصب أمين اتحاد الطلاب محافظة قنا للمرحلة الثانوية والطالبة سالي محمد المزمل"إدارة دشنا التعليمية" بمنصب أمين مساعد اتحاد الطلاب بعد عرس انتخابي مصغر منح فيه كل مرشح خمس دقائق لعرض رؤيته والبرنامج المقترح تنفيذه.

 

كما أسفرت انتخابات اتحاد الطلاب، عن فوز وليد أحمد حسن" مركز قنا" بمقرر اللجنة الاجتماعية، و هبة الله عطا عبد الله" مركز قوص" بمقرر اللجنة الثقافية، والطيب على محمد" مركز فرشوط" بمقرر اللجنة الرياضية، و ملك حامد برنس" مركز قفط" بمقرر اللجنة الفنية و هاني عبد القوى" مركز أبوتشت" مقرر اللجنة العلمية.

 

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هنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أعضاء اتحاد الطلاب الجدد وحثهم على بذل المزيد من العمل والجهد باعتبارهم سفراء يحملون على عاتقهم تمثيل مديرية التربية والتعليم بقنا في أى فعاليات تجرى باتحاد الطلاب بالوزارة.

 

وأشار وكيل وزارة التربية بقنا ، إلى أن طلاب الاتحاد نواة لقيادات تنفيذية وسياسية وعليهم اكتساب الآليات العملية والاجتماعية و الثقافية المعينة على مواجهة تحديات المستقبل.

 

أقيمت فعاليات العملية الانتخابية، بمعسكر قنا الدائم، تحت إشراف صابر عبد الحميد زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، و أحلام محمود السيد،  موجه عام التربية الاجتماعية، والدكتور سيد مرزوق، موجه أول التربية الاجتماعية بالمديرية، و ايهاب على الفقى، مسئول الاتحادات الطلابية بالمديرية، و فريق عمل توجيه التربية الاجتماعية بالمديرية، و في حضور بعض من مشرفي الإدارات التعليمية و مديرى المدارس الممثلة.


 

اتحاد طلاب قنا

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