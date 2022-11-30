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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدرسة ضحية "طريق الأربعين" تقف دقيقة حدادا على روح الطالبة فى طابور الصباح

مدرسة الشهيدة ميار
مدرسة الشهيدة ميار بنجع حمادى

بدأ معلمو وطالبات مدرسة الشهيدة ميار الإعدادية بنات بنجع حمادي، شمال قنا ، يومهم الدراسى، بالوقوف دقيقة حداد، على روح الطالبة ياسمين أدهم محمد،بالصف الأول الإعدادى بالمدرسة" ضحية حادث الأتوبيس"، وقراءة آيات من القرآن الكريم، وقراءة سورة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

جاء ذلك فى طابور الصباح ، بإشراف مديحة حسن، مديرة المدرسة، وسط حالة من الحزن بين طالبات المدرسة، حزناً على زميلتهم.

 

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بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 15 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس بقنا 


كانت التلميذة ياسمين أدهم محمد، لقيت مصرعها، فى حادث أتوبيس طريق الأربعين بشمال قنا ، الذى أودى بحياتها، وتسبب فى إصابة ١٥ آخرين.


و انتقل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، واللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إلى موقع إنقلاب الأتوبيس بطريق الأربعين ، والذي كان يقل ١٦ طالبة بمراحل التعليم المختلفة، لمتابعة نقل الطلاب المصابين إلي المستشفى وعمليات البحث عن مفقودين داخل المياه.

و فور وصول المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام، جرى التعامل الفوري مع الحالات وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة، وجرى تماثلهم جميعاً للشفاء مساء اليوم.

 

 

مدرسة الطالبة المتوفية

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قنا مدرسة الشهيدة ميار حادث اتوبيس قنا نجع حمادى طريق الأربعين

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