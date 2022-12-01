تشاور وتنسيق.. شكري يلتقي وزير خارجية الأردن على هامش منتدى حوارات روما|صور

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الخميس، مع أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن على هامش مشاركتهما في منتدى حوارات روما المتوسطية.

ويأتي الاجتماع في إطار التشاور والتنسيق مستمر القائم بين مصر والأردن.

ويشارك الوزير شكري أيضاً خلال زيارته في منتدى حوارات روما المتوسطية، برئاسة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ومشاركة عدد من وزراء خارجية دول المتوسط، في إطار تعزيز جهود مواجهة التحديات المشتركة اتصالاً بالتطورات الدولية الراهنة.

ويخصص المنتدى جلسة حوار مع الوزير سامح شكري لاستعرض الرؤية المصرية إزاء التطورات الإقليمية والدولية، وأهم التحديات المرتبطة بأزمتي الغذاء والطاقة، فضلاً عن استعراض نتائج قمة المناخ COP27 وأهم مخرجاتها.