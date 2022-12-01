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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تشاور وتنسيق.. شكري يلتقي وزير خارجية الأردن على هامش منتدى حوارات روما|صور

لقاء ثنائي بين شكري
لقاء ثنائي بين شكري والصفدي في روما

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الخميس، مع أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن على هامش مشاركتهما في منتدى حوارات روما المتوسطية. 

ويأتي الاجتماع في إطار التشاور والتنسيق مستمر القائم بين مصر والأردن.

ويشارك الوزير شكري أيضاً خلال زيارته في منتدى حوارات روما المتوسطية، برئاسة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ومشاركة عدد من وزراء خارجية دول المتوسط، في إطار تعزيز جهود مواجهة التحديات المشتركة اتصالاً بالتطورات الدولية الراهنة. 

ويخصص المنتدى جلسة حوار مع الوزير سامح شكري لاستعرض الرؤية المصرية إزاء التطورات الإقليمية والدولية، وأهم التحديات المرتبطة بأزمتي الغذاء والطاقة، فضلاً عن استعراض نتائج قمة المناخ COP27 وأهم مخرجاتها.

 

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