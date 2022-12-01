عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

مجدي أبو زيد
مجدي أبو زيد

مكاسب عديدة حققتها مصر، خلال مؤتمر المناخ، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 الى 18 نوفمبر الحالي، تأتي في مقدمتها الصورة المبهرة التي قدمتها مصر في التنظيم وتقديم المبادرات والخطط العملية، التي عكست بشكل كبير ما حققته مصر من تقدم في مختلف المجالات.

وخلال المؤتمر، شاهد المشاركون من دول العالم، ما تتمتع به مصر من استقرار وأمان، وهو مايعد شهادة ثقة على الاستقرار الأمني الذي تعيشه مصر، مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، وما تم بها من إنجاز مشروعات تنموية عملاقة، فى شتى المجالات.

ومن المؤكد أن مدينة شرم الشيخ قد أبهرت الجميع خلال قمة المناخ، بعد ان أعدت نفسها بتجهيزات هائلة، وتغيرت تغييراً شاملاً للأفضل، مع تقديم خدمات وتعاملات بأسلوب راق، ومتحضر، سيكون له مفعول السحر فى جلب المزيد من السياح الأجانب للمدينة.

والسؤال الآن .. ماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟ 

من المعروف أن مقومات السياحة في اي دولة هي؛ شعب مضياف، دولة تسهل للسائح كل الوسائل لتجعل زيارته مريحة، فنادق متعددة المستويات من أول نجمتين إلى 5 أو 7 نجوم، وسائل مواصلات مريحة، أماكن للتسوق، مناطق جذب سياحي سواء شواطئ أو مزارات أثرية او دينية.

مصر تستحق ان تكون الدولة رقم واحد في قائمة المقاصد السياحية في العالم ووضح هذا خلال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، ولكن أخطر المعوقات هو سلوك بعض المصريين وطريقة تعاملهم مع السائحين، وإذا كان أهالى شرم الشيخ قدموا مثالاً رائعاً فى الترحيب بضيوف مصر أثناء قمة المناخ، الا أن عدد كبير من المواطنين سواء العاملين فى مجال السياحة أو غيرهم يجدون فى السائح الأجنبي فرصة ثمينة للاستغلال بمجرد وصوله لمصر.

وإذا كانت أجهزة ومؤسسات الدولة قادرة جداً علي تذليل كل المعوقات المتعلقة بإجراءات قدوم السياح الي مصر بدءً من تأشيرة الدخول، الي الإقامة، مروراً بالتنقلات والرفاهية، إلا أنها فى نفس الوقت مطلوب منها ضبط سلوك بعض المواطنين، بقوانين رادعة، ترهب من تسول له نفسه ان يزعج السائح، ومعها حملة توعية قومية، بأهمية السياحة في تنمية الدخل القومي، ومردود ذلك علي المواطن شخصياً.

لابد من الاستغلال الأمثل لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ الذى ساهم بشكل كبير وإيجابي في الترويج السياحي للبلاد بصفة عامة، ومدينة شرم الشيخ بصفة خاصة، وهو مايحقق مردوداً إيجابياً هائلاً على تعظيم السياحة فى البلاد خلال الفترة الحالية أو مستقبلاً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

النقض ترفض طعن جمال اللبان وتؤيد السجن 15 عاما في الكسب غير المشروع

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

وفاة مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة بالنادي الأهلي

مرتضى منصور يحسم الجدل حول عودة بن شرقي ورحيل عاشور إلى الأهلي

بعد أنباء مفاوضات الأهلي.. إمام عاشور يضع شرطا للتجديد مع الزمالك

أسطورة السعودية.. العويران يفجر مفاجأة مدوية بشأن رونالدو وليفربول

تخطى الـ 1700| بيع واكسب.. قفزة عنيفة في أسعار الذهب

ترشيحاتنا

بعد إعلانها.. لماذا تراجعت "بي إن سبورت" عن إذاعة مباراة المغرب وكندا؟!

البرازيلي جراسلي لـ صدى البلد: السيليساو المرشح الأول للفوز بالمونديال وإصابة نيمار مقلقة

النهاية كلبوش.. جمال اللبان من موظف إلى مليونير

إطلاق قافلة طبية لخدمة قادرون باختلاف بمحافظات القناة

لا تكرروا الأخطاء.. أمين عام الناتو يحذر من تبعية أوروبا للصين

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية تجميل ولا فوتوشوب.. بشرى تثير الجدل في أحدث ظهور

منها نوع من الزبادي .. أطعمة كارثية على مرضى السكر

كيف اختارت بوسي إطلالتها لتثير الجدل عبر إنستجرام؟ شاهد

نوع مهمل من التوابل الشعبية يخلصك من دهون البطن العنيدة بسرعة لا تتوقعها

فيديو

وزير الإسكان : المنصورة الجديدة بها 225 فدانا للقطاع الخاص

هبوط الدولار عالميا والذهب يسجل سعرا قياسيا.. تغطية خاصة

برودة مع فرص سقوط أمطار.. توقعات طقس اليوم

السهام الحمراء.. ماذا تفعل الطائرات البريطانية فوق سماء سهل حشيش؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ