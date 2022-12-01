غرفة التطوير العقاري: لا تباطؤ في مبيعات الوحدات السكنية

قال الدكتورة عبير عصام الدين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن توقعات البعض لحدوث تباطؤ مبيعات الوحدات السكنية خاصةً في شرائح متوسطة الدخل غير صحيح.

وأضافت “عصام الدين”، أنه رغم إلغاء مبادرات التمويل العقاري 3% والصناعي 8% وتأثيرها على أسعار مدخلات صناعة العقارات، فإنه مازالت هناك فجوة سنوية بين الوحدات المتاحة والمطلوبة في السوق، وهو المؤشر الرئيسي لحركة المبيعات والسوق.

وقالت «لا يوجد تباطؤ والحديث عنه غير منطقي وكلام من غير المتخصصين، فكيف يحدث ركود مع وجودة فجوة ؟ لم يستطع القطاع الخاص من المطورين العقاريين في السنوات الماضية سدها وتوفير كافة احتياجات السوق العقارية».

وتابعت أن الدولة دخلت بقوة في شرائح الإسكان المتوسط ومحدودي الدخل وملتزمة بتغطية النسبة الأكبر بالسوق حيث بدأت شركات التطوير العقاري التراجع عن هذه الفئات، ومع ذلك فإن المشروعات العقارية الحالية لهذه الشرائح لا تفي بعدد الوحدات السكنية المطلوبة سنوياً.

وأكدت أن إلغاء مبادرة 8% للمطورين العقاريين تمثل عبئا جديدا علي الشركات العقارية ولكن تبحث غرفة التطوير العقاري مع وزارة الإسكان ووزارة المالية عن مصادر وبدائل للتمويل منخفض الفائدة.

وأضافت أن الأزمة الحقيقية التي يعاني منها السوق العقاري تكمن في عملية التسعير للوحدات والتي أصبحت شبه يومية بسبب المتغيرات والتحديات الحالية نتيجة ارتفاع أسعار الدولار و تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.