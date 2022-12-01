واحدة من 30 مدينة.. أبرز ما جاء بكلمة الرئيس خلال افتتاح المنصورة الجديدة|فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة وعدد من المشروعات القومية بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار وعدد من المسؤولين.



وألقى الرئيس السيسي كلمة في ختام فعاليات الافتتاح وجه من خلالها الرئيس التحية لجميع الشعب المصرى والـذي يثبـت كـل يوم عبقريتـه الوطنيـة، ويؤكـد قـدراتـه الجبـارة، ويفرض إرادته في الحفاظ على وطنه ومقدراته، ويسـعى دومًا للبناء وتحقيق السـلام والتنمية.

كما أكد سيادته أن المواطن المصري هو بطل قصتنا القومية على مدار تاريخ أمتنا الوطني، وهو وحدة بناء هذه الأمة وكنزها الباقي بلا فناء أو نهاية وبعزيمتـه وإرادتـه، حقق الوطن البقـاء، وبعقلـه وساعـده، تتحقق على أرض مصر الطيبة معجزة البناء، لمتابعة المزيد من التفاصيل عن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: