دا فساد.. استشاري نفسي : مفيش حاجة اسمها خصوصية بين ابن وولي أمر

طالبت الدكتورة إيمان الريس، استشارى نفسى وتربوى، التعامل بحذر وتوعية مع السوشيال ميديا، مؤكدة أنها "آفة العصر".

وأكدت الريس خلال حوارها مع برنامج "ساعة زمن" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية مايا الشربينى، على ضرورة أن تكون هناك علاقة آمنه خالية من التعنيف بين الأم والأب مع الأبناء، حتى يتحدث الأولاد مع أولياء أمورهم بمنتهى الصراحة.

وأبدت الاستشارى النفسى تعجبها من إهمال بعض أولياء الأمور لأبنائهم معقبة:"ازاى تسيبوا أولادكم بالساعات لوحدهم في الاوضه، من غير ما تعرفوا تفاصيل حياتهم".

استهداف الاطفال

وأكدت إيمان الرئيس، أنه يتم استهداف الأطفال الضعفاء أو من يعانون من مشاكل أسرية من خلال السوشيال ميديا.

ولفتت إيمان الريس، إلى أن لغة الجسد بين الطفل وولي أمره تكشف مدى قوة العلاقة بينهما، إضافة إلى اعتراف الأبناء بالأخطاء عند حدوثها.

وأكدت الدكتورة إيمان الريس قائلة: مفيش حاجة اسمها خصوصية للطفل أو للأولاد لحد ما يكبروا، الام اللى بتقول خصوصية طفل دى بتقدم لطفلها الفساد على طبق من ذهب".



