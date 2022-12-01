بحضور رئيس هيئة الدواء.. انعقاد اللجنة الدائمة الخاصة بإعداد مسودة دستور الأدوية

عقدت اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الأدوية المصري، تاسع جلساتها؛ لمناقشة صياغة دستور الأدوية المصري، بحضور الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، وباقي أعضاء اللجنة من أساتذة الجامعات المصرية، والخبراء بعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، وكذلك عدد من المختصين بهيئة الدواء المصرية.



خلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة المستجدات الخاصة بإصدار المونوجرافات الدستورية وغير الدستورية من مختلف المجموعات (الخامات الدوائية – المستحضرات البشرية – المستحضرات البيطرية – المستحضرات العشبية)، واستعراض المستجدات الخاصة بأعمال المراجعة الفنية من قبل المختصين بالهيئة، بالاستعانة بعدد من الخبراء.



كما تناول الاجتماع أهم ما جاء في زيارة وفد دستور الأدوية الأمريكي برئاسة الدكتور رونالدو فيرزينشي المدير التنفيذي لدستور الأدوية الأمريكي، لهيئة الدواء المصرية.



يأتي هذا في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم وتوطين صناعة الدواء بمصر، ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات الداعمة لسوق الدواء.

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