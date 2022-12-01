ألمانيا تفوز على كوستاريكا 4-2 وتودع كأس العالم رسميا

فاز منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم على كوستاريكا بنتيجة 4-2 ، فى إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بكأس العالم 2022.

الفوز لم يكن كافيا لعبور الماكينات الألمانية الى دور الستة عشر من كأس العالم 2022 ، بعدما حصد 4 نقاط من ثلاث مباريات احتل بهما المركز الثالث بالمجموعة، بينما تجمد رصيد كوستاريكا عند 3 نقاط فى المركز الأخير.

وتاهل منتخب اليابان كأول للمجموعة بعد الفوز المفاجئ على إسبانيا 2-1، ليحصد 6 نقاط ، بينما تجمد رصيد إسبانيا عند 4 نقاط احتل بها المركز الثاني على حساب ألمانيا بفضل فارق الأهداف الذي يصب فى صالح الماتدور الأسباني بعد الفوز العريض فى الجولة الأولى على كوستاريكا 7-0.

وجاء الهدف الأول لألمانيا بعد عرضية من دافيد راوم داخل منطقة الجزاء ليحولها سيرجي جنابري رأسية على يسار الحارس كيلور نافاس داخل الشباك فى الدقيقة 10.

وجاء هدف التعادل لكوستاريكا بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها لاعب كوستاريكا برأسية ولكن الحارس مانويل نوير يتصدى لها ببراعة قبل أن يتابعها يلتسين تيجيدا بتسديدة في المرمى الخاليفى الدقيقة 59.

وفى الدقيقة 70 جاء الهدف الثاني للمنتخب الكوستاريكي بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى بعد تنفيذ الضربة الحرة ليمررها لاعب كوستاريكا إلى بابلو فارجاس ليسددها بيسراه داخل الشباك.

وبعدها بثلاث دقائق تعادل لألمانيا كي هفرتز فى الدقيقة 73 ، بعد تمريرة بينية من نيكلاس فولكرج داخل المنطقة ليتسلمها هفرتز داخل المنطقة ويسددها على يسار نافاس داخل الشباك.

وسجل هدف ألمانيا الثالث كي هفرتز بعد عرضية أرضية من جنابري داخل منطقة الجزاء ليقابلها هفرتز بتسديدة يسارية على يسار الحارس داخل الشباك.

وجاء الهدف الرابع للألمان بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليمررها ساني إلى نيكلاس فولكرج ليسدد في فى المرمى الخالي داخل الشباك في الدقيقة 89.