كاس العالم..رسالة خاصة من مرتضى منصور لملك المغرب بعد التأهل لدور الـ 16

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس أدارة نادي الزمالك رسالة إلى جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق بعد تأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢ المقامة حاليا في قطر.



وكتب مرتضى منصور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يتقدم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بالتهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق على الإنجاز الكبير الذي حققه منتخب المغرب بالتأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢ المقامة حاليا في قطر.

وأعرب رئيس نادي الزمالك عن أمنيته بدوام التوفيق للمنتخب المغربي فيما هو قادم في بطولة كأس العالم.



وكان المنتخب المغربي تأهل لدور الـ16 لبطولة كأس العالم بعد فوزه على كندا بهدفين مقابل هدف في ختام مباريات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم، بعدما رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 7نقاط يتصدر بهم المجموعة.