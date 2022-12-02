سهير المرشدي وعلا غانم .. عودة الغائبات إلى الدراما فى رمضان 2023

يشهد شهر رمضان المقبل عودة عدد من الفنانات الى الدراما المصرية بعد غياب سنوات طويلة ، عن الشاشة الصغيرة .

ومن أبرز تلك الفنانات هي الفنانة القديرة سهير المرشدي ، والتى تعود هذا العام من خلال مسلسل “ ضرب نار ” ، والذي يشارك في بطولته كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز و احمد العوضي ، حيث كان اخر مشاركة لها في مجال الدراما من خلال مسلسل طايع والذي عرض عام 2018 وشارك في بطولته عمرو يوسف وصبا مبارك وعمرو عبد الجليل .

وقالت الفنانة سهير المرشدي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد :" مقدرتش أقول لـ أحمد العوضي “ ، فقد قام بالاتصال بي بنفسه واقنعني بالعودة من خلال العمل ، حيث قال لي ان الدور سيكون علي مسئوليته ، مؤكدا ان الدور سيحظي علي اعجابي ، وقد وجدت انه مصر علي تواجدي معه ، وهو شخص عزيز علي قلبي .

وتابعت الفنانة القديرة سهير المرشدي حديثها : بعد علمي بوجود الفنانة ياسمين عبد العزيز سعدت كثيرا وزاد حماسي للموافقة ، انا احبها علي المستوي الفني ، ووجدت انه من واجبي الوقوف بجانب ابنائي وزملائي .

مسلسل ضرب نار من بطولة كل من ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي وبدرية طلبه وايمان السيد ومن تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج مصطفي فكري ، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل .

علا غانم :

كما تعود الفنانة علاء غانم للدراما التليفزيونية هذا العام بعد غياب سنوات طويلة منذ ان قدمت مسلسل “ أبو البنات ” مع الفنان مصطفي شعبان .

وابتعدت الفنانة علاء غانم ، عن التمثيل خلال السنوات الماضية ، حيث قامت بالسفر إلى أمريكا وإقامة مشروع خاص لها ، إذ كانت آخر أعمالها بشكل عام فيلم الفندق والذي عرض عام 2017 .

وتعود هذا العام علاء غانم الى الدراما من خلال مسلسل توحه والذى يعد بطولة مطلقة لها ، حيث يعرض عربيا فقط حتي الأن ، ويشاركها فى البطولة انتصار ، إيهاب فهمي ، حجاج عبد العظيم ، دنيا المصري احمد صيام ، ميمي جمال ، فريال يوسف ، شريف باهر ، حسام فارس ، ريم أحمد ، والعمل من إخراج محمد النقلي .