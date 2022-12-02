عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهير المرشدي وعلا غانم .. عودة الغائبات إلى الدراما فى رمضان 2023

علا غانم
علا غانم

يشهد شهر رمضان المقبل عودة عدد من الفنانات الى الدراما المصرية بعد غياب سنوات طويلة ، عن الشاشة الصغيرة . 

ومن أبرز تلك الفنانات هي الفنانة القديرة سهير المرشدي ، والتى تعود هذا العام من خلال مسلسل “ ضرب نار ” ، والذي يشارك في بطولته كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز و احمد العوضي ، حيث كان  اخر مشاركة لها  في مجال الدراما من خلال مسلسل طايع والذي عرض عام 2018 وشارك في بطولته عمرو يوسف وصبا مبارك وعمرو عبد الجليل .  

وقالت الفنانة سهير المرشدي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد :"  مقدرتش أقول لـ أحمد العوضي “ ، فقد قام بالاتصال بي بنفسه واقنعني بالعودة من خلال العمل ، حيث قال لي ان الدور سيكون علي مسئوليته ، مؤكدا ان الدور سيحظي علي اعجابي ، وقد وجدت انه مصر علي تواجدي معه ، وهو شخص عزيز علي قلبي . 

وتابعت الفنانة القديرة سهير المرشدي حديثها : بعد علمي بوجود الفنانة ياسمين عبد العزيز سعدت كثيرا وزاد حماسي للموافقة ، انا احبها علي المستوي الفني ، ووجدت انه من واجبي الوقوف بجانب ابنائي وزملائي . 

مسلسل ضرب نار من بطولة كل من ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي وبدرية طلبه وايمان السيد ومن تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج مصطفي فكري ، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل . 

علا غانم : 

كما تعود الفنانة علاء غانم للدراما التليفزيونية هذا العام بعد غياب سنوات طويلة منذ ان قدمت مسلسل “ أبو البنات ” مع الفنان مصطفي شعبان .

وابتعدت الفنانة علاء غانم ، عن التمثيل خلال السنوات الماضية ، حيث قامت بالسفر إلى أمريكا وإقامة مشروع خاص لها ، إذ كانت آخر أعمالها بشكل عام  فيلم الفندق والذي عرض عام 2017 . 

وتعود هذا العام علاء غانم الى الدراما من خلال مسلسل توحه والذى يعد بطولة مطلقة لها ، حيث يعرض عربيا فقط حتي الأن ، ويشاركها فى البطولة انتصار ، إيهاب فهمي ،  حجاج عبد العظيم  ، دنيا المصري احمد صيام  ، ميمي جمال ، فريال يوسف ، شريف باهر ، حسام فارس ، ريم أحمد ، والعمل من إخراج محمد النقلي .

رمضان الفنانة ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى مسلسل طايع الفنان مصطفى شعبان عمرو عبد الجليل الفنانة سهير المرشدي سهير المرشدي ضرب نار سمين عبد العزيز ناصر عبد الرحمن ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي مسلسل توحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل .. لماذا ؟

بـ الباسبور المصري وبدون تأشيرة .. هذه الدول يمكن السفر إليها

شاهد أول تعليق من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك مع المصري

الشيف حسن ببدلة عريس بجوار عروس شابة..حكاية صورة تصدرت التريند

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد| تفاصيل

قرار عاجل من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك عقب التعادل مع المصري

ترشيحاتنا

غضب بين جماهير ألمانيا بسبب صورة مسعود أوزيل .. فيديو

غوريلا على ظهر حمار .. مقطع فيديو يثير الجدل من منطقة شعبية..شاهد

فضل قراءة سورة الدخان ليلة الجمعة.. يستغفر لك 70 ألف ملك

طقس اليوم .. أمطار على شمال الوجه البحري والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

بشرى سارة لجماهير الزمالك عقب التعادل أمام المصري

خلي الشارات تنفعكوا.. شوبير يسخر من وداع المنتخب الألماني لكأس العالم قطر 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم مصر والعالم.. التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية

أغرب إطلالة.. شاهد فستان الأمريكية شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

خدمات غير مسبوقة وفرص عمل للآلاف.. شاهد روعة وجمال المنصورة الجديدة

بكوليه ألماظ.. شاهد| مريم أوزرلي تبهر الحاضرين بمهرجان البحر الأحمر

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ